31-летняя жительница Паланги рассказала, что, когда они были вместе, Гражулис говорил ей, что хотел бы, чтобы у них родился ребенок, но она сама рожать не планировала: "Он сам об этом говорил, я не обращала внимания. Пустые разговоры и только".

Гражулис уверял, что для него беременность была большим сюрпризом, будто бы Навицкайте заверила его, что она бесплодна: "Человек сказал, что 10 лет бесплодна, не может забеременеть, детей нет. Что есть, то есть".



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Это подтвердила и Бируте. "Я долго не могла забеременеть. Он узнал об этом уже тогда, когда я забеременела. Сейчас он выворачивает все наизнанку,, против меня, что я 10 лет не могла забеременеть он узнал только тогда, когда я забеременела", - сказала Бируте.

По словам Навицкайте, Гражулис оказывал на нее давление, требовал сделать аборт.

Женщина родила ребенка в апреле и решила не молчать, а рассказать о пятом ребенке депутата. "Если бы он только меня оскорблял... – сказала Навицкайте. – Сначала было очень больно, потом грустно, сейчас я ничего не чувствую".

Навицкайте рассказлаа DELFI, что познакомилась с Гражулисом 2 июня прошлого года, о беременности она узнала 2 августа.

По ее словам, до того как она забеременела, Гражулис постоянно говорил о желании иметь ребенка. Но вся его вежливость и обходительность улетучились, когда Бируте узнала о том, что забеременела. Особенно неприятно было, что он начал оскорблять ее. Она не выдержала, когда он оскорбил ребенка, назвав его противным.

"Когда я была на пятом месяце, он пришел ко мне на работу, положил три тысячи и заявил, что я барракуда, получила три тысячи, сейчас отдай. Я сказала, приезжай, забери. Не едет. Куда мне девать эти деньги - в окно выбросить? Я много раз его спрашивала, точно ли могу пользоваться этими деньгами.

Поскольку я взяла ипотечный кредит, мне нужно было оборудовать квартиру. Я не нанимала рабочих, сама будучи беременной делала ремонт, потолок, стены, на 8,5 месяце укладывала полы. Послала ему фото, он ответил, знаете что?

"Мало сделано". Я его не просила, чтобы дал денег, есть смс-ки", – рассказала женщина.

Второй раз Гражулис привез деньги - 2000 евро - после рождения ребенка. Ребенка он отказался взять на руки.

"Для простого человека это немало, но это он дал на год. Он не хочет видеть дочь", – сказала женщина.

Кроме того, Бируте предполагает, что она такая не одна. Есть и другие женщины, детей от которых Гражулис скрывает. Якобы он рассказывал, что была и другая женщина, которая забеременела, а когда он потребовал провести ДНК-исследование, история с ребенком закончилась.

DELFI связался с Гражулисом, чтобы узнать, точно ли он упоминал о других детях, но тот не захотел говорить, только поблагодарил за звонок и выключил телефон.

"Кажется, это не первый его внебрачный ребенок, у не го не один ребенок. Только одним платил, а другим - нет, другая женщина не выдержала и уехала с ребенком в Ирландию", – сказал после опубликованной на портале истории глава "Порядка и справедливости" Римигиюс Жемайтайтис. Он заметил, что предложит президиуму исключить Гражулиса из партии.

"Да, случилось в жизни то, что случилось, я беру на себя ответственность. Перед родами я дал 2000 евро, после родов дал 3000 евро. Да, поддерживаю, финансово поддерживал и буду поддерживать, – сказал Гражулис. – Я признаю , что есть ошибка, пусть Бог мне простит, люди, она. А дочери я уже пожертвовал, дал 5000 евро, и в будущем не отказываюсь помогать".

По его словам, непродолжительные отношения с девушкой у него были прошлым летом летом в Паланге. О беременности она ему сказала уже после первой встречи.

"Есть всякие мысли, разные женщины бывают. Если она хочет меня так привязать, этого не будет. Я сказал: расти, помогу. Она все равно стала упрекать. Я сказал, если тебе тяжело растить, отдай мне, буду воспитывать, любить, она не согласилась. Остается ее поддерживать, что я и делаю. Ребенка люблю и буду любить", – сказал депутат.

Депутат сказал, что не сомневается в том, что это его ребенок. "Я такой вопрос не поднимаю. Отношения были, поэтому не сомневаюсь". Однако тест ДНК все же будут проводить. "Для решения юридических вопросов, это необходимо, будем делать", – сказал Гражулис.

Депутат своего пятого ребенка еще не навещал и не видел. "Ребенок еще маленький, отца не узнает, вот я и не был, – сказал он и не скрывал, что не поддерживает никаких отношений и с самой Бируте. – Вы видите, какие отношения. Если она говорит обо всем публично, неужели станет счастливее? Любовь заслужит? Думаю, нет".

С супругой, родившей ему 4 детей, Гражулис расстался в 2013 году.