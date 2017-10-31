На такое предложение представителя по связям с общественностью Миколаса Каткуса откликнулись 5 депутатов и зарегистрировали его.

"Такая мысль родилась после вчерашней записи Каткуса в фейсбуке, он точно понял, что это на самом деле сейчас серая зона, вопрос, который до конца не обсудили, к которому общество очень чувствительно. И пока это такая болезненная зона, это создает пространство для таких оппортунистов общественного мнения, как госпожа Ванагайте, использовать это для своей популярности", – сказал консерватор Мантас Адоменас.

По словам Адоменаса, чтобы этого не было, лучше всего самим – открыто и честно исследовать нашу историю.

"2019 год - подходящий для этого год, но очень важно, чтобы он не стал обычным торжественным годом с формальной государственной комиссией, чиновничьими проектами, чтобы это был серьезный повод взглянуть на историю евреев Литвы в XX веке, неотделимую от нашего народа и общества, и ответить на те вопросы, но которые еще не ответили", – сказал Адоменас.

Каткус не отрицает, что такая идея родилась у него после высказываний Ванагайте и связанного с ними скандала.

"Провокация госпожи Ванагайте показала, что, когда само общество не заботилось о том, чтобы в Литве не было скрытых исторических фактов, этим пользуются внешние силы, которые взяли эту тему и используют ее для достижения личной популярности, для провокаций, а иногда это поразительно совпадает с действиями информационной войны, которую проводят наши соседи", – сказал Каткус.

По его словам, "не надо отрицать факты, о которых упоминается в книге Ванагайте, которые справедливы, провокация госпожи Ванагайте не должна стать каким-то желанием бежать и говорить, что все это - провокация".

"Ванагайте опасна тем, что она во многом права. Единственный способ показать те места, где она не права, это ясно осознать самому обществу, что в то время происходило", – сказал Каткус.

Он также считает, что нельзя выполнять требование Эфраима Зуроффа отказаться называть следующий год годом Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. "Мы обязаны уважать нашего героя и борца за свободу. Господин Раманаускас-Ванагас - это человек, на котором основана целая идеология, а на ней основываются наши вооруженные силы, он искупил нашу вину в непротивлении оккупантам", – сказал Каткус.

Однако, когда говоришь о героях, стоит вспомнить и об обществе того времени, которое было частью этого государства, и составляло 30-70% жителей городов, в которых мы сейчас живем, и попытаться оценить вклад еврейской общины в Литву.

По словам Каткуса, это была бы возможность вспомнить, как они появились в Литве, сокровища их культуры, материальное наследие, которое они создали, почтить праведников мира, которые спасали евреев, а также оценить ответственность нашего общества за то, что несколько тысяч литовцев участвовали в уничтожении евреев, участвовали в величайшем преступлении, направленном против одного народа во всем мире.

"Если иметь в виду, что многие литовцы живут в разных странах мира, эта болезненная память могла бы стать не только разделяющей, но и объединяющей нас чертой", – сказал Каткус.