"Заявления Руты Ванагайте для нас неприемлемы и идут вразрез с ценностями издательства Alma litterа, поэтому мы решили немедленно прекратить всякое сотрудничество с ней и изъять все книги Ванагайте, изданные Alma littera“, включая новую книгу "Курица с головой салаки", – цитируются в сообщении слова главы Alma littera Дангуоле Вилюнене.
В сообщении сказано, что ее книги начали изымать из всех книжных магазинов, торговых точек и эл. магазинов, в ближайшее время торговля ими будет прекращена. Юристы издательства инициировали необходимые процедуры по расторжению договора с Ванагайте.
Литовская торговая сеть Maxima в пятницу также информировала о прекращении торговли книгами этого автора.
В среду Ванагайте заявила в интервью порталу Lrt.lt, что собрала скандальные факты о партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. Якобы он был шпионом КГБ, а у Зуроффа есть данные об его участии в уничтожении евреев. Ванагайте осудили за такие заявления.
27 октября портал DELFI сообщил, что во время одного из мероприятий в России Ванагайте заявила, что единственный способ остановить эмиграцию из Литвы - это оккупация Литвы президентом России Владимиром Путиным. Сама автор пояснила, что эта фраза была произнесена ее с сарказмом и, конечно, она не считает, что Путин должен оккупировать Литву.
26 октября вечером на презентацию книги Руты Ванагайте "Курица с головой салаки" вместе с писателем пришел Эфраим Зурофф. Ванагайте рассказала DELFI, что ее дружба с Зуроффом, главой иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя завязалась примерно год назад.
Ванагайте сказала, что только сейчас узнала эту новость и не сразу поняла, что вызвало такую реакцию издательства. Она считала, что это результат ее сарказма о том, что Литву от эмиграции может спасти только путинская оккупация и закрытие границ.
"Я только что об этом узнала. Это был сарказм, мои слова о границах, я не думала, что такой может быть реакция", – сказала Ванагайте.
Когда ей объяснили, что издательство приняло такое решение из-за ее высказываний о Раманаускасе-Ванагасе, Вангайте удивилась: "Вчера издательство принимало участие в презентации, я не знаю, что за ночь могло случиться. Я узнала об этом 10 минут назад, пока не знаю, что буду делать и как реагировать на это".
Тапинас: или я, или Ванагайте
Журналист Андрюс Тапинас 27 октября в фейсбуке заявил, что письменно обратился к издательству с вопросом, как оно относится к сложившейся ситуации и как оценивает подобную рекламу Ванагайте.
"Такой вопрос им можете задать и вы все, кто покупает и читает книги Alma littera. Мы о многом не просим - только ясной социально ответственной реакции бизнеса. Если они считают, что все хорошо, и никакой реакции Alma Littera не будет, тогда я ясно заявляю – получив рекламу одного автора, вы потеряете другого, поскольку я больше не буду издавать мои книги через Alma Littera", – написал Тапинас.
По его мнению, Ванагайте проводит циничную и агрессивную рекламную кампанию своей книги, переступая через кости тех, кто уже не может постоять за себя.
"Книгу "Наши" я оценил, как неоднозначное, но нужное средство коммуникации и акцентирования темной стороны нашей истории, но то, что она делает сейчас – начиная с партизана Ванагаса и заканчивая "сарказмом" о будущем Литвы в Петербурге, напоминает тех ее героев, торговавших золотыми зубами евреев", – пишет Тапинас.
Примерно через час после этой записи Тапинаса, издательство сообщило о расторжении договора с Ванагайте и изъятии ее книг.
Преподававший в учительской семинарии Алитуса А. Раманаускас стал партизаном в 1945 году. Спустя два года он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командиром партизан Южной Литвы. В 1956 году в Каунасе А. Раманаускас и его жена были арестованы, год спустя он был приговорен к смертной казни.
В связи со столетием со дня его рождения парламент Литвы собирается объявить следующий год годом А. Раманаускаса - Ванагаса.
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