Калининградская область "ходила по большому" в Балтийское море до 2006 года. Сейчас почти во всех частях области канализационные очистные построены заново, на деньги Евросоюза и федерального центра. В 2015 году они работали неэффективно, показало совместное расследование Калининградского делового портала RUGRAD.EU, газеты "Дворник" и "Трансперенси Интернешнл". За прошедшее время в регионе запустили еще шесть очистных сооружений. Сотрудники портала RUGRAD.EU снова решили проверить, как они работают.

Лабораторные анализы очистных сооружений в крупных городах Калининградской области проводились с ноября 2016 г. по январь 2019 г. Исследователи обнаружили, что как минимум в четырех городах - Черняховске, Гурьевске, Балтийске и Краснознаменске канализации не до конца подключены к очистным сооружениям. Половина всех стоков Гурьевска и 61 % стоков Черняховска не попадают в очистные сооружения и напрямую сливаются в местные реки.

Очистные сооружения в Калининградской области © Asmeninio archyvo nuotr.

Экологи еще 4 года назад сделали приблизительный расчет, что каждый день очистные сооружения наносят ущерб калининградским водоемам на 500 млн руб. Оценить его в 2019 году никто не берется. Но авторы расследования уверены, что в отдельных частях региона угроза для водоемов от канализационных выбросов точно не уменьшилась.

Как за "хорошую", так и за "плохую" работу очистных сооружений каждая семья в Калининградской области, по данным исследователей, платит 4 евро в месяц. Сотрудники местных администраций утверждают, что показатели загрязняющих веществ в водостоках соответствуют нормативным.

Официальный контроль ограничен

Контролирующие органы не всегда могут провести объективный контроль за работой очистных сооружений. По регламенту они должны уведомить руководство очистных сооружений о проверке минимум за 3 дня. За это время можно успеть хорошо подготовиться, отмечают авторы расследования. Сами они действовали неофициально, забирая анализы на выходе из очистных сооружений - того, что непосредственно стекает в водоёмы области. Полученные результаты анализов сравнивали с предельно допустимыми нормами загрязнённости воды. Почти везде были обнаружены превышения нормативов.

Больше всего канализационных стоков сбрасывает Калининград. Ежегодно на очистные сооружения на Балтийском шоссе поступает 53,35 млн куб.м неочищенных сточных вод. Проверить, как эффективно работает этот комплекс-долгострой, не удалось. Координаты точек сброса очищенных Калининграда являются государственной тайной, заявили в отделе водных ресурсов по Калининградской области Невско-ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Строительство очистных сооружений Калининграда больше чем на половину профинансировало правительство Швеции: работы начались в 2009 году и должны были завершиться в 2011-м, но традиционно растянулись - запустить очистные удалось только в 2016 году, заставив шведов понервничать за вложенные в проект 800 млн руб. В 2014 году из 16 очистных сооружений были введены в эксплуатацию всего пять. Сейчас власти никак не могут завершить строительстве очистных сооружений в Славске и Светлом, отстав от сроков на несколько лет.

Неман травит Литву



Очистные сооружения города Немана имеют особое политическое значение: по одноименной реке Неман проходит граница между Российской Федерацией с одного берега и Литовской Республикой — с другого берега. Расстояние между двумя берегами совсем небольшое, около 30–40 метров, канализационные стоки Немана быстро доплывают до территории Литвы.

Неманские очистные были построены при бывшем главе администрации Сергее Восковщуке. В антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл" его прозвали "самым стойким коррупционером в России".

В сентябре 2018 года власти Юрбаркаса забили тревогу в СМИ. Оказалось, что администрация Неманского района "куда-то не туда" пустила часть совместного европейского гранта, предназначенного для строительства очистных сооружений по программе приграничного сотрудничества "Литва-Польша-Россия". В отчетности литовская сторона не досчиталась порядка 962 000 евро - в случае, если Неман не вернет деньги, это пришлось бы сделать Юрбаркасу.

Очистные сооружения в Калининградской области © Asmeninio archyvo nuotr.

Во избежание международного скандала недостачу с лихвой покрыло правительство Калининградской области из государственного бюджета. Сергея Восковщука отправили в "добровольную" отставку. Кроме этого, никаких юридических последствий казус не имел, отмечают авторы расследования.

Очистные сооружения в Немане, как и большинство очистных в Калининградской области, строились долго и сложно. После окончания строительства системы простаивали год: прокуроры выявили незаконные действия сотрудников неманской администрации, годовой простой, по мнению прокуратуры, мог вывести из строя дорогостоящее оборудование станции очистки. Пока очистные не работали, в реку Неман продолжали сбрасывать грязные стоки.

"Жители Немана останутся без очистных сооружений, а кроме того, будет подвергнута загрязнению окружающая среда", – говорилось в информационном сообщении прокуратуры Калининградской области.

Очистные сооружения в Калининградской области © Фото RUGRAD.EU

С помощью прокуратуры очистные сооружения Немана удалось запустить. Бывший диспетчер очистных Анна Бельченко рассказала RUGRAD.EU, насколько непрофессионально была организована работа на новых очистных сооружениях. Это подтвердили и результаты лабораторных исследований: за европейский грант, часть которого ушла "не туда", Калининградская область продолжает сбрасывать европейцам в "совместную" реку Неман не до конца очищенные канализационные стоки. Жители Немана продолжают каждый месяц платить за это в квитанциях на "коммуналку" - именно в Немане установлен самый большой тариф в Калиниградской области.

Неэффективная работа очистных сооружений - не единственное, что наносит вред окружающей среде. Калининградская область испытывает очевидные проблемы не только с качеством работы очистных сооружений, канализации четырех крупных муниципалитетов не до конца подключены к очистным. Это значит, что часть стоков продолжает без очистки попадает в водоемы.

Познакомится с расследованием в полном объеме можно на сайте Rugrad.eu.