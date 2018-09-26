Эти средства авансом были переведены муниципалитету Немана, который не обосновал их надлежащее использование.

Администрировавшее программу трансграничного сотрудничества Литвы, Польши и России польское Министерство инвестиций и экономического развития еще в апреле прошлого года потребовало от ответственного за проект самоуправления Юрбаркского района вернуть 962,2 тыс. евро, а 14 августа этого года распорядилось перевести средства в течение 45 дней.

Мэр самоуправления Юрбаркского района, которое не может получить деньги от Немана, Скирмантас Моцкявичюс надеется, что вопрос о возвращении средств перейдет к Еврокомиссии (ЕК), которая сможет напрямую взыскать их с российской стороны.

"От Немана мы слышим только обещания, что вернут деньги, но у них этих денег нет (...) В соответствии с директивой, если в течение года средства нам не будут уплачены, этот вопрос должен быть передан ЕК, однако министерство Польши пока требует денег от нас (...) У Литвы вряд ли есть рычаги взыскания средств из России, неважно, каков размер долги или кто должник", - сказал С. Моцкявичюс BNS.

"Я думаю, это политический вопрос, я не сомневаюсь, что российская сторона ловко использует его в политических целях", - добавил мэр.

По его словам, о требовании польского министерства информирован МИД Литвы, а также МВД, которое курирует региональную политику.

Мэр также сказал, что муниципалитет Немана до сих не представил информацию, что переведенные авансом средства использовал на проект строительства водоочистных сооружений.

Общая стоимость проекта водоочистки рек Скирснямуне и Немана составляет 17,2 млн евро, из которых 12,7 млн евро пришлось на Россию, а 4,5 млн евро - на Литву. Под проект выделено 4,2 млн евро помощи ЕС.