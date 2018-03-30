Напомним, что 26 марта министр экономики Виргиниюс Синкявичюс предложил ввести новые понятия. "Эротические товары" характеризуются как товары, которые или на которых изображен половой акт или образ вызывающий сексуальное желание или удовлетворение. Между тем "секс-товар" – такой товар, за исключением контрацептивов, который предназначен для возбуждения сексуального желания или достижения сексуального удовлетворения.

Предлагается разрешить торговлю эротическими товарами и секс-товарами только в специализированных магазинах или отделах, куда ограничен доступ для лиц младше 18 лет.

После волны возмущения в связи с ужесточением правил торговли секс-товарами, министр экономики Виргиниюс Синкявичюс сказал, что на самом деле ничего не изменится, просто правила торговли лягут в основу закона.

По его словам, после принятия проекта закона о защите прав потребителей, за который в первом чтении проголосовали 93 депутата, новых правил не будет.

"После принятия закона ничто на деле не изменится. Это не новое регулирование, просто на уровне закона утвердят действующие сейчас правила торговли секс-товарами", - сказал Синкявичюс.

По его словам, как и до сих пор, секс-товары будут продавать только в специализированных магазинах, а на контрацептивы этот запрет не распространяется.

По словам представителя Министерства экономики Бируте Янутене, новый закон не будет распространяться на прессу, небольшие изделия печати (карты, брошюры, открытки, картинки, наклейки и упаковки), на звуко- и видеозаписи. Торговлю всем этим регламентирует другой закон – закон о защите несовершеннолетних от негативной публичной информации.

Однако, по ее словам, изменится порядок торговли различными сувенирами, чашками или майками, на которых есть изображения, вызывающие сексуальное желание. По ее словам, это может распространяться и на товары в форме, к примеру, интимных мест.

"Между тем секс-товар - это предмет, который используют во время полового акта", – отметила разницу Янутене.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс предложил ввести новые понятия.

"Эротические товары" характеризуются как товары, которые или на которых изображен половой акт или образ вызывающий сексуальное желание или удовлетворение.

Между тем "секс-товар" – такой товар, за исключением контрацептивов, который предназначен для возбуждения сексуального желания или достижения сексуального удовлетворения.

Парламентские юристы отметили, что иногда сложно выяснить, что такое "секс-товар" или "эротический товар".

"Обращаем внимание на то, что у одних людей определенные товары могут вызвать половое возбуждение или сексуальное удовлетворение, а у других - нет", – критикуют они новое предложение.

С замечаниями юристов согласен и заместитель директора Государственной службы по защите прав потребителей (ГСЗПП) Тауринтас Рудис, который заметил, что со службой этот проект никто не согласовывал.

"Служба согласна с замечаниями, что указанные в проекте понятия "эротический товар" и "секс-товар" имеют четкую характеристику, по этой причине их по-разному можно объяснять и сложно отделить друг от друга", – сказал он DELFI.

В свою очередь Янутене заметила, что требования к продаже товаров обеих групп одинаковые, поэтому никакой путаницы быть не должно.

В пояснении к закону сказано, что ввести новый регламент попросила Служба контролера по защите прав детей. Глава этой службы Эдита Жиобене сказала: "Помню была жалоба в связи с торговлей в киосках ручками с элементами эротического характера, которые перед днем Св. Валентина выложили на всеобщее обозрение. Проблема в том, что дети в киосках покупают и видят вещи эротического характера".

Жиобене согласилась с тем, что предложенное определение эротических товаров слишком широкое.

"Насколько мне самой довелось видеть, там изображены половые органы, иначе и не назовешь. Этим возмущены родители", – заметила она.

Собеседница также прибавила, что все спрятать невозможно, кроме того, детям нужно половое воспитание.

"Проблемы появляются тогда, когда родители говорят, что это недопустимо, и тогда дети сами находят порносайты, видят то, чего в жизни не повторишь. Это еще хуже, это наносит вред. Так запреты иногда оборачиваются другой стороной. Конечно, я понимаю возмущение родителей и прислушиваюсь к нему", – сказала собеседница.

"Такие смешные предложения появляются, когда не остается времени на серьезную работу, - так оценила новое предложение правящих президент Литвы Даля Грибаускайте.