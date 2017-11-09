В январе-октябре этого года из Литвы эмигрировали 50 888 жителей, из них более 96% - граждане Литвы. В прошлом году за весь год Литву оставили 50 333 жителей.

Иммиграция также превысила прошлогодние показатели: за десять месяцев в Литву прибыли 23 516 лиц, когда за весь 2016-ый год в Литву приехали 20 162 иммигрантов.

В январе-октябре этого года количество вернувшихся в Литву литовских граждан выросло почти на тысячу: прибыли 15 110 литовцев, против прошлогоднего годового показателя в 14 207.

Постепенно растет и доля прибывающих в Литву иностранцев: в прошлом году они составили 30% прибывших, а за десять месяцев этого года - 36%.

По данным Центра регистра, в первые 8 месяцев этого года подано почти в 2 раза больше деклараций об отъезде, чем за тот же период прошлого года.