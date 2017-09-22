По данным Центра регистра, в первые 8 месяцев этого года подано почти в 2 раза больше деклараций об отъезде, чем за тот же период прошлого года.

Только в январе–августе этого года получено 57 285 деклараций об отъезде из страны. Для сравнения, за весь 2016 г. предъявлено 46 134 деклараций об отъезде.

Больше половины декларировавших в этом году отъезд - лица 18–35 лет (31 741).

Что касается половой принадлежности, то декларации об отъезде подали 29 185 мужчин и 28 100 женщин. Самое популярное направление - Великобритания (27 300).

Правда, это необязательно означает, что растут темпы эмиграции. Активное декларирование могли вызвать различные изменения в законодательстве, направленные на точный учет места жительства.

Кроме того, например, взносы по обязательному налогу на здравоохранения (ОНЗ) также должны платить лишь те, кто декларировал место жительства в Литве - на основании данных Центра регистра, поэтому, если человек не декларировал отъезд, его ждут долги.

Налог перестают считать только после того, как человек декларирует свой отъезд. По этой причине в этом году свой отъезд декларируют и те эмигранты, которые прежде этого не делали. Отчасти это предположение подтверждают и данные Центра регистра – 11 461 деклараций в это году были поданы в консульских отделах Литвы за границей.

Побудить декларировать отъезд могли и изменения закона о декларировании места жительства. По закону, все, кто не декларировал место жительства, должны сделать это до 2018 года.

На данный момент в Литве около 70 000 человек не декларировали место жительства, в начале года таких было 82 000.

Центр регистра напоминает, что декларировать новое место жительства жители обязаны в течение 15 рабочих дней.

В декларации отъезда необходимо указать, в какую страну уезжаешь. Такую декларацию подают не раньше чем за 7 дней до отъезда. Сделать это можно в старостве по месту жительства или в другом отделении мэрии, которое выполняет эти функции, или по интернету.