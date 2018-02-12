Преподаватель Вильнюсской художественной академии (ВХА), фотограф Гинтаутас Тримакас, пытаясь установить неакадемические отношения со студентами, нарушил нормы этики этой высшей школы, констатировал Комитет по сенатской этике ВХА.
Gintautas Trimakas
© DELFI

Председатель комитета, архитектор Марюс Шаляморас сообщил в понедельник журналистам, что решение о взыскании примет Сенат и ректор, однако преподаватель, скорее всего, должен получить либо строгий выговор, либо будет уволен.

Свои выводы комитет сделал, рассмотрев жалобы двух студенток. По словам М. Шалямораса, в них говорится о событиях нескольких лет давности.

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"Мы должны констатировать, что был нарушен пункт 7.2 Этического кодекса. Я могу зачитать, как он звучит: это принижение члена академической общественности путем использования его верховенства. Фиксируется, что этот пункт нарушен. Отчасти нарушен и пункт 8.1 Этического кодекса – это именно та часть, которая касается стремления студента или преподавателя установить неакадемические отношения", - М. Шаляморас.

В среду Сенат рассмотрит выводы комитета.

Он также сообщил, что решение страж этики ВХА не связан с вручением Национальной премии по культуре и искусству. Решение официально должно быть вручено фотографу в четверг.

Г. Тримакас, обвиненный в ненадлежащем поведении со студентами, сексуальных домогательствах, утверждает, что у него не было ненадлежащих намерений в отношении студентов.

"Я не могу отрицать, что сближения не могло быть, поскольку я слишком общительный. Если я был не так понят, то индивидуальное дело каждого чеслова - каждый должен решить, что он может об этом думать", - сказал журналистам в понедельник Г. Тримакас.

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