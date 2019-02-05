Литва предприняла меры по защите занимающихся расследованием дела о 13 января лиц

"Могу заверить, несомненно, меры предприняты. Я бы не хотел распространяться о методах, это общие действия, превентивные беседы, инструктаж, больше предупреждение, куда не следует ездить, как предотвращать провокации", – заявил во вторник журналистам в Cейме Д. Яунишкис.

В опубликованном во вторник ежегодном отчете спецслужб Литвы говорится, что Россия может предпринять провокации в отношении сотрудников властных и правоохранительных органов, связанных с рассмотрением дела 13 января.

Ранее глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), "аграрий" Витаутас Бакас заявил, что Россия пытается завести дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве – следователей, прокуроров, судей. Он отметил, что этим должностным лицам может потребоваться помощь государства.

Еще в июле прошлого года Россия сообщила, что завела дела на литовских судей и прокуроров, рассматривающих дело 13 января. Вильнюсский окружной суд должен огласить приговор по этому делу 18 февраля.

В деле 13 о событиях января 1991 года в Литве более 60 человек обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, большинство из них привлечено к суду заочно.

Генпрокуратура Литвы предлагает наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.