"Есть признаки того, что пытаются состряпать уголовные дела на тех должностных лиц, которые расследуют дело 13 января, и это могут быть прокуроры, судьи, следователи", – заявил В. Бакас журналистам после заседания КНБО.
В. Бакас сказал, что не располагает информацией о том, какие именно обвинения Россия пытается предъявить литовским должностным лицам, однако отметил, что прокурорам, судьям, расследовавшим дело 13 января, возможно, потребуется помощь государства.
"Мы должны очень серьезно посмотреть и подумать об их охране, поскольку, если России удастся завести на них уголовные дела и предъявить обвинения заочно, то могут включиться международные процессы, каналы Интерпола, когда какое-то должностное лицо может быть задержано даже в любой из Европейских стран", – сказал глава комитета.
Председатель КНБО подтвердил, что помочь завести уголовные дела на литовских должностных лиц должна была информация, которую для российской разведки собирали подозреваемые в шпионаже лица.
В декабре правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование возможного шпионажа в пользу России, что подозрения предъявлены не называемой "сети лиц", среди которых и бывший парламентарий Альгирдас Палецкис. С октября он находится под стражей.
"Директор ДГБ, комментируя начатое в Литве расследование шпионажа, упоминал, что, возможно мы слишком быстро дали оценку тому, "что это за люди" (подозреваемые – BNS), бывшие в политики, нечего не могущие", но работа, которую провела разведка, вскрыв случаи шпионажа, действительно большая", – сказал В. Бакас.
Правоохранительные органы сообщили, что шпионаж осуществлялся раньше, годы назад, целились на щепетильный вопросы общества, такие, как дело 13 января.
BNS напоминает, что в июле прошлого года российские правоохранительные органы объявили о возбуждении дел в отношении литовских судей и прокуроров, расследующих дело 13 января.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной Прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)", - заявила тогда новостному агентству "Интерфакс" представительница СКР Светлана Петренко.
В деле 13 о событиях января 1991 года в Литве более 60 человек обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, большинство из них привлечено к суду заочно.
Генпрокуратура Литвы предлагает наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.
Вильнюсский окружной суд продолжит рассмотрение дела осенью, продолжатся выступления адвокатов обвиняемых.
При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
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