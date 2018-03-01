Менеджер компании по связям с общественностью для Европы Евгений Григоренко говорит, что до этого времени компания не получила никакой реакции от литовского правительства на предмет диалога.
"Сейчас наша главная цель - построение диалога. Сейчас мы концентрируемся на правовом процессе в США. Но в конце концов нам предстоит отстаивать позиции своего рынка, и мы рассматриваем все возможности. Это означает, что, в конце концов, если мы будем видеть, что подвергаемся дискриминации на специфическом рынке, нам, к сожалению, придется обратиться в суд, если понадобится", - сказал Е. Григоренко.
Представители Kaspersky Lab сообщили, что в дальнейшем они предполагают предоставлять свои услуги через посредника: планируется создать центр, который будет находиться в управлении не связанного с Kaspersky Lab предприятия.
После распоряжения правительства все использовавшие российское программное обеспечение Kaspersky Lab литовские управляющие критических систем информационных технологий от него отказались. После того, как кабмин в конце декабря объявил, что это обеспечение представляет потенциальную угрозу для безопасности Литвы, оно было устранено из важнейших систем в течение месяца.
Обеспокоенность по поводу продукции этой компании возросла после того, как США в прошлом году объявили, что компания может сотрудничать с российской разведкой. Правительство США в сентябре прошлого года запретила гражданским структурам использовать программы Kaspersky, а сама компания обжаловала это решение в суде.
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