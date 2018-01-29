В декабре Кабмин заявил, что это программное обеспечение "создает потенциальную угрозу национальной безопасности страны". Из важнейших систем оно было удалено в течение месяца, хотя был дан срок в 90 дней, сообщило министерство обороны.

"В данный момент все управляющие важнейшей информационной инфраструктурой уже не используют или устранили это программное обеспечение", - говорится в комментарии, переданном BNS временным руководителем Национального центра кибернетической безопасности Ритисом Райнисом.

Список упомянутой инфраструктуры засекречен, он может включать в себя частные и государственные предприятия секторов энергетики, финансов, транспорта, коммуникаций и прочих операторов систем информационных технологий.

Национальный центр кибернетической безопасности ранее установил, что программами Kaspersky Lab пользовались до 5% государственных учреждений и ведомств.

По его данным, основная часть продолжающих использовать продукты Kaspersky - это муниципальные учреждения.

Kaspersky Lab - обосновавшаяся в России международная компания информационных технологий, она является одним из мировых лидеров в производстве программ кибернетической безопасности и антивирусных продуктов.

Правительство США подозревает, что Kaspersky Lab сотрудничает с российскими разведслужбами, в сентябре Департамент обороны указал агентствам США, использующим Kaspersky, в течение 90 дней отказаться от этих программ и заменить их на другое программное обеспечение. Компания обжаловала это решение.

После этого решения Литвы компания заявила, что оказалась в центре геополитической борьбы, и что не связано с правительством какой-либо страны.