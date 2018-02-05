Из-за гриппа и ОРЗ карантин объявлен в 135 школах Литвы

В понедельник из-за вспышки гриппа и простудных заболеваний был объявлен карантин в 135 школах Литвы (13% школ), сообщило BNS Министерство образовании и науки.
© Vida Press

В пяти крупнейших городах страны было закрыто 50 школ.

Среди них основная часть - почти 30- в Каунасе. Здесь образовательный процесс начал тормозится еще с 31 января, позднее количество школ, закрывающихся на карантин лишь росло. Всего в Каунасе 66 школ.

В Вильнюсе в понедельник не работали 16 школ.

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями быстро растет во всех округах. Эпидемию гриппа уже объявили 9 мэрий.

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