Из-за гриппа и ОРЗ карантин объявлен в 135 школах Литвы

В пяти крупнейших городах страны было закрыто 50 школ.

Среди них основная часть - почти 30- в Каунасе. Здесь образовательный процесс начал тормозится еще с 31 января, позднее количество школ, закрывающихся на карантин лишь росло. Всего в Каунасе 66 школ.

В Вильнюсе в понедельник не работали 16 школ.

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями быстро растет во всех округах. Эпидемию гриппа уже объявили 9 мэрий.