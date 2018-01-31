В Литве растет уровень заболеваемости гриппом

"Одно из редких явлений - на прошлой неделе сразу в 10 округах зафиксировали случаи гриппа и острых респираторных заболеваний.
Как мы говорим, поскольку грипп начинается внезапно, он и в этом году начался внезапно. Сегодня ждем информацию из других мэрий, думаю, процесс объявления эпидемии продолжится. Число заболеваний гриппом выросло в 4 раза, а острыми респираторными заболеваниями – почти в два раза. За неделю - это значительный рост", – заметила Размувене.
С 31 января эпидемия объявлена и в Паневежисе. Ее уже объявили в Каунасе, Йонавском, Пренайском, Укмергском, Расейнском, Швенченском и Кедайняйском районах, в Бирштонасе.
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