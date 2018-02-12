"В пятницу в детском саду сказали, что с понедельника сад закрыт на карантин, он будет длиться две недели", – сказала DELFI жительница Вильнюса, воспитывающая троих детей. В детских учреждениях, которые посещают двое из них - карантин. Сын не ходит в детский сад, а дочь вторую неделю не ходит в школу.

По словам женщины, в детском саду много детей уже болели до этого. В последние дни в группе было по 4-5 детей.

"Трудно сказать, сколько из них болеет, сколько отдыхает, скольких просто не водят, поскольку есть дети, у которых есть младшие братья и сестры, поэтому их оставляют дома", – рассказала женщина.

По словам женщины, ее сын здоров, однако из-за карантина все равно должен быть дома. Семья пытается решить эту проблему – на несколько дней больничный возьмет муж.

"Дедушек и бабушек у нас рядом нет, поэтому мы стараемся обходиться с помощью няни, сегодня помогает подруга. Я на сколько-то могу снизить нагрузку на работе, но не могу вообще не работать", – рассказала женщина.

В Вильнюсе, по данным мэрии, закрыты 19 школ и один детский сад. В большинстве школ уроков не будет до 15 февраля.

Вопрос объявления карантина решает администрация школ и детских садов.

В Вильнюсе эпидемия гриппа была объявлена 9 февраля.

Вильнюсская мэрия на время карантина намерена открыть для детей своих работников несколько детских комнат.

По приказу министра здравоохранения, даже родителям здоровых детсадовцев могут выдавать больничные, если в детских садах объявлен карантин (не больше чем на 14 календарных дней). Для этого должны действовать два условия: мэрия должна объявить эпидемию, а в детском саду объявлен карантин.

В таком случае родители должны по телефону обратиться в поликлинику. Врач выдаст электронный больничный на время карантина.

Представитель Вильнюсской мэрии Риманта Рожанскайте сказала, что из-за большого количества больных руководство поликлиник изменило график работы врачей, чтобы помощь и лечение могли получить все нуждающиеся.

В рабочие дни семейные врачи будут работать с 7 до 21 ч., а в субботу с 8 до 18 ч. 16 февраля поликлиники будут работать по субботнему графику.