В среду эпидемия гриппа была объявлена в 24 самоуправлениях Литвы

Эпидемию объявили самоуправления Пренского, Расейняйского, Швенченского, Кедайняйского, Укмергского, Лаздияйскуого, Йонишского, Шилальского, Шилутского, Игналинского, Тяльшяйского, Юрбаркского, Майжейкяйского районов, а также муниципалитеты и районы Каунаса, Клайпеды, в городах Панявежис, Алитус, Казлу-Руда, Висагинас, Бирштонас, Мариямполе.

Больше всего болеющих гриппом и прочими острыми заболеваниями верхних дыхательных путей в Казлу-Руде и Висагинасе. В первом городе зарегистрированы 391,2 заболеваний на 10 тыс. жителей, во втором – 280,7.

В целом по стране количество заболевших на 29 января-4 февраля составило 179,6 случая на 10 тыс. жителей. В прошлом году в этот же период было меньше заболевших – 127,6 случая.