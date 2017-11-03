Об этом DELFI рассказал старший историк Литовского центра геноцида и сопротивления Дарюс Юодис, который читал дело партизана. Он заметил, что если бы читал дела партизан так, как Рута Ванагайте, то мог бы каждый день выдавать по "сенсации".

"Хочу спросить всех участников дискуссии – кто из вас читал дело Раманаускаса-Ванагаса с первой страницы до последней? Боюсь, в Литве таких людей не найдется. В деле 20 томов, в одном томе может быть 100, и 200 страниц. Во-вторых, кто писал его воспоминания, дело о слежке, которое велось до задержания? Я думаю, таких в Литве нет, а специалистов всегда находится много", – сказал Юодис.

DELFI уже писал, что писатель Ванагайте заявила, что нашла скандальные факты о командующем партизанами Раманаускасе-Ванагасе. Якобы он был агентом КГБ, а у главы иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа даже есть данные о его участии в убийствах евреев. Ванагайте также заявила, что Раманаускаса никто не пытал, он ранил себя сам, когда пытался покончить с собой.

"Во-первых, ей не хватает скромности, если читаешь первый том и уже считаешь, что ознакомился со всем архивом. Это непрофессионально, если смотреть с позиции историка. Делается обобщение на основе разных фрагментов", – сказал Юодис о шумихе, поднятой Ванагайте. По его словам, если бы Ванагайте прочитала все дела, а не одно, выдергивая цитаты, то заметила бы много всего.

О заявлении Ванагайте, в котором Раманаускас назван агентом КГБ он сказал: "Если бы она почитала другое дело, то там сказано: "Раманаускас, агент Рагялис", но после запятой есть важное замечание: "информацию не предоставляет". Посмотрим шире, при каких обстоятельствах все это было? Он был учителем Алитусской семинарии учителей, из-за дурачества учеников – они посадили курицу на бюст Ленина, а об инциденте узнала госбезопасность, вызвали учителя, велели объясниться, стали давить, требовать, чтобы он следил за учениками и сообщал органам информацию".

Такая же беседа ждала и его коллегу – Антанаса Куликаускаса. Они были друзьями, разговорились, выяснили, что обоих вербует КГБ и им ничего не остается, как уйти в лес.

"Давление органов для них было толчком к уходу в лес. Все наоборот – они не были агентами, они решили бороться", – сказал Юодис. Таких документов, где бы было видно, что учителя согласились работать на КГБ никто нигде не нашел.

"Их могли обязать работать в устной форме", – предположил историк.

Комментируя заявления Ванагайте, будто Раманаускас сам нанес себе увечья, Юодис предложил следовать логике: может ли человек пытаться убить себя, выкалывая глаз и калеча половые органы. "Какая цель этого? Это показывает, что кто-то его пытал", – сказал историк.

Историк, депутат парламента Арвидас Анушаускас также заметил:

"Пришлось еще раз освежить информацию о деле Раманаускаса. Я еще раз пересмотрел его дело. КГБ, оказывается, очень тщательно скрывал следы пыток. Спустя 1,5 суток после задержания во внутренней тюрьме КГБ был составлен протокол осмотра камеры. Искали инструменты, которыми можно было нанести глубокие колотые и резанные раны. Но наши лишь окровавленную одежду и оконный крючок. Вписали, что именно такой выпрямленный крючок подошел для якобы совершения самоубийства". Карта осмотра, дактилоскопическая карта были заполнены спустя больше месяца, несмотря на то, что обычно это делают до того, как помещают заключенного в камеру.

Единственный документ, составленный после задержания, и подписанный полковником Мартавичюсом, полковником Расланасо, майором Душанскисом, там же была и подпись Раманаускаса – протокол обыска. Далее идет хронология, из которой следует, что нет никаких записей в течение 3-4 ч. (минус время, которое было необходимо для перевозки в Вильнюс из Каунаса). Только раны, на нанесение которых требовался не один час.

12 октября 1956 г. 9.30 Раманаускаса задерживают. Везут в кауансский КГБ. Проводят обыск.

15.30 его находят в камере внутренней тюрьмы КГБ (в Вильнюсе) без сознания.

16.30 привозят в Лукишкскую тюремную больницу и три часа оперируют.

Думаю, мы уже достаточно созрели для правды, а не лжи о мнимых самоубийствах заключенных КГБ с помощью :оконных крючков", – написал Анушаускас в фейсбуке.

Анушаускас разоблачил и заявления Ванагайте о том, что Ванагас выдал всех людей, которые его прятали (22 человека) и перед смертью прославлял СССР, обещал сотрудничать, чтобы искупить свою вину.

"Я не буду говорить о том, что Раманаускас не выдал людей, которые ему помогали, не рассказал, где прятался (об этом свидетельствуют 9 живых очевидцев), он упоминал лишь те обстоятельства, которые не бросали тень подозрений на этих людей. Это подтверждает и постановление от 5 июля 1957 г. "об отказе от возбуждения уголовного дела", – сказал Анушаускас.

У Юодиса улыбку вызывает заявление Ванагайте, будто Раманаускас прославлял СССР. Писатель ссылается на судебный протокол, однако у историка возникает вопрос, как все это было записано - есть вся речь или лишь фрагменты. Кроме того, этот протокол Раманаускасом не пописан.

"Кто что хочет, тот то и читает", – прокомментировал слова Ванагайте Юодис. Кстати, в протоколе 1957 г. есть и другие фразы, например, "Я боролся за независимость Литвы". В деле он упоминает борьбу, как святое дело. "Итак, что захочу, то и буду цитировать, не прочитав все, могу вырвать одну мысль из контекста, другой выдернет другую", – сказал историк.

Юодис напомнил, что КГБ не обвинял Раманаускаса в Холокосте.

"Если госбезопасность не нашла, историки, которые писали о Холокосте в том краю, не упоминают его фамилию, то это уже необоснованное заявление", – сказал собеседник. По его словам, бросаться обвинениями легко, а доказательств нет.