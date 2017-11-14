Это выяснил доцент Кафедры географии и исследования края Вильнюсского университета Роландас Тучас, который провел диагностическое исследование смены населения Литвы на 2017-2021 г.

Пугающие данные он представил с целью проектирования карты одномандатных округов для парламентских выборов. По заказу Главизбиркома Литвы, исследователь подготовил новый проект разделения на одномандатные округа, который после небольших коррективов вступил в силу и использовался во время выборов 2016 года, вторая часть исследования представлена в статье.

Это исследование он намерен распространить и в виде научной публикации, но согласился поделиться им с порталом DELFI. Объем материала большой, поэтому мы разбили его на части. В первой – о том, сколько жителей через 5 лет будет в Литве и в каких регионах численность населения больше всего снизится.

"По сравнению с 1 января 2017 г., с данными Департамента статистики, (2,8 млн. жителей), даже при оптимистическом сценарии к 1 января 2022 г. численность населения должна снизится на 5,43% (до 2,6 млн.).Это если предположить, что процессы будут напоминать ситуацию в 2012–2016 гг.

На деле численность населения будет иной – очень велика вероятность, что жителей будет еще меньше. Разная численность населения планируется и в регионах. Быстрее всего численность будет сокращаться в северо-восточных и в северных регионах страны", – сказал Тучас.

По его словам, в течение 5 лет численность жителей Пагегяйского района сократится больше чем на 10% (предположительно на 14,1%), Кельмесского района (-13,4%), Скуодасского района (-13,2%), Висагинского района (-13,1%), Йонишкского района (-13,0%), Пакруойского района (-12,9%), Игналиснкого района (-12,6%), Купишкского района (-12,5%), Рокишкского района (-12,1%), Биржайского района (-11,8%), Пасвальского района (-11,5%), Акмянского района (-11,5%), Аникщяйского района (-11,5%).

"В этих регионах немного лучше будет ситуация только в крупных городах, но и в них численность населения сократится: в Шяуляй (-6,6%) и Шяуляйском районе (-4,7%), в Паневежисе (-8,5%) и Паневежском районе (-5,6%), в Мажейкяйском районе (-7,8%) и Утенском районе (-9,0%)", – сказал Тучас.

По словам собеседника, в Литве сохранятся два региона: центральный – юго-восточный и взморье. В этих регионах численность населения будет снижаться не так быстро, а возможно, будет даже расти.

"Как и до сих пор, ростом численности населения отличается Неринга (15,8%), Клайпедский район (6,2%) и Каунасский район (6,1%). Пока численность населения будет расти и в Вильнюсе (1,8%), Вильнюсском районе (0,1%), но темпы роста будут небольшими", – сказал исследователь.

Он заметил, что несмотря на то, что Вильнюс сейчас - единственный крупный город, где наблюдается рост численности населения, это результат внутренней миграции – в город постоянно приезжают жители из других районов Литвы - особенно молодежь, студенты. Для мигрантов из других стран он до сих пор не представлял большого интереса (по сравнению с другими столицами Восточной Европы и стран Балтии).

"Велика вероятность, что такие тенденции сохранятся, молодежи будет приезжать меньше, что остановит расширение Вильнюса. Поэтому численность населения столицы в течение некоторого времени будет медленно расти, а потом стабилизируется или (что также вероятно) начнет немного сокращаться", – сказал Тучас, заметив, что численность населения должна стабилизироваться и в Вильнюсском районе.

Численность населения по-прежнему будет снижаться в других больших городах Литвы (за исключением столицы): в Каунасе (-6,3%), в Клайпеде (-6,5%), в Шяуляй (-6,6%), в Паневежисе (-8,5%), в Алитусе (-10,3%).

"Если оценивать смену населения в разных возрастных группах, то заметна разница по регионам.

Общая для всей Литвы тенденция – прогнозируемое сокращение численности трудоспособного населения (15–64 лет) на -8,76%, пока еще небольшое сокращение в группе 0-14 лет (-0,82%) и рост в группе от 65 лет и старше (2,35%)", – указал исследователь.

По словам Тучаса, очевидно сокращение численности в группах 15–27 и 38–57 лет и это больше всего влияет на быстрое сокращение трудоспособного населения.

Если во всем масштабе Литвы (а по сути – и других крупных городов) наблюдается быстрое сокращение числа жителей 27–40 лет, то в Вильнюсе напротив, в этой группе наблюдается большая прослойка. Особенно ярко заметен рост жителей в группе 25–30 лет. Правда, по прогнозам, в 2022 г. такого уже не будет. Это прекрасно иллюстрирует, куда исчезают, особенно сельские жители. Но это лишь малая часть, большая часть просто эмигрирует", – признал исследователь.

Тучас заметил, что его исследование представляет оптимистический вариант, а реальное положение покажет перепись населения в 2021 году.

В январе-октябре этого года из Литвы эмигрировали 50 888 жителей, из них более 96% - граждане Литвы. В прошлом году за весь год Литву оставили 50 333 жителей.