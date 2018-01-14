"В Литве с нас хотят содрать последнюю шкуру? Больше всего возмущает, что норвежская карта - того же банка DNB, услугами которого я пользовался на родине", - возмущался Робертас.

Представители банка заявили, что никакую плату за обналичивание средств не берут. Правда, иначе обстоят дела в том случае, если обналичивают средства со счета, на котором деньги в другой валюте, не в евро - именно так и было в конкретном случае.

По словам Робертаса, столько денег за обналичивание средств у него в Литве взяли в первый раз. Раньше ничего подобного не было.

"Прошлым летом я приезжал, обналичивал деньги в банкомате DNB, и ничего подобного не было. Разве что иногда была разница в курсе валют, но никакой платы дополнительно не было. Поэтому на этот раз я был удивлен. Попробовал обналичить средства в банкомате другого банка - показали, что снимут 6,5%. Не многим меньше взял DNB, который сейчас в Литве называется Luminor, - целых 6%. В чем логика? Захочешь обналичить 1000 евро, 60 оставишь банку?" - удивлялся Робертас.

Он сказал, что нигде в мире такого прежде не видел.

"В других странах, если бывает какая-то плата за обналичивание средств с норвежской карточки, она не такая существенная, как в Литве. Это космос.

Возвращаешься на родину, и не можешь снять деньги, иначе ограбят средь бела дня", - возмущался эмигрант.

По его словам, без наличных обойтись сложно. Хочется дать денег живущим в Литве детям, родственникам.

"Ведь когда идешь в бар тоже не хочется нести с собой банковскую карту - лучше иметь наличные, так безопаснее. В конце концов в центре Клайпеды парковка платная, хочешь-не хочешь, а наличные нужны", - сказал он.

По словам Робертаса, такой "рождественский подарок" удивил не только его: и другие эмигранты из Норвегии возмущались новым порядком.

"Все говорят, что в Литве банки рэкетируют эмигрантов. Интересно, что об этом думает Центробанк Литвы. Ведь это явный рэкет", - сказал Робертас.

В чеке, выданном банкоматом банка Luminor указано, что курс валют установлен по данным курса FEXCo установленного Reuter от 14 декабря 2017 г. плюс 6% межбанковская маржа за обмен валюты.

Представители Luminor утверждают, что налог взял не их банк, а норвежский.

Напомним, что с 1 октября 2017 г. объединились банки DNB и Nordea, новый банк называется Luminor.

Однако по словам представителя Luminor Агне Карчаускайте, если клиент обналичивает средства, которые на карточке в другой валюте, то взимается межбанковская маржа, которую может применять банк, который выдал карту или тот, которому принадлежит банкомат.

Представители других действующих в Литве банков - SEB и Swedbank -

заверили, что не взимают плату за обналичивание средств с банковских карт, выданных другими банками.