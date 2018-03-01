С ESO борются еще 37 участков, которые находятся в деревне Подеришкяй Каунасского района, в квартале Šermukšnių kvartalаs. Больше года им не удается подключиться к электросетям.

"Литовские власти думают, как вернуть людей из эмиграции, но, честно говоря, я начинаю сомневаться в том, что нам стоит возвращаться", – сказал он.

В редакцию DELFI он обратился за помощью и рассказал о сложившейся ситуации.

В красивом месте Н.М. купил участок земли под строительство дома.

"Я - эмигрант, в нашем товариществе есть еще несколько эмигрантов, которые хотят построить дома, а потом вернуться в Литву, но после такого контакта с бюрократами – желание пропадает. Эта тягомотина с ESO уже длится больше года", – сказал он.

Ему не удается получить разрешение на строительство, строиться не могут начать и владельцы других участков, поскольку прежде чем спроектировать дом надо получить технические условия подключения от всех компаний, поставляющих газ, электричество, воду и услуги канализации.

"Архитектор не может сдать проект, уже не говоря о получении разрешения на строительство. Ни я ни соседи, скорее всего, в этом году не смогут начать строительство", – сказал он.

По словам Н.М. сначала ESO направила его к соседям.

В начале 2017 г. ESO велела нам подключаться через соседей, которые недалеко строят дома и продают их. Но соседи запросили по 2000 евро с каждого, кто хочет подключиться. Это настоящий рэкет, поэтому мы решили строить свою подстанцию.

Подготовили проект и представили его ESO. Тут и началось это "поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что".

Больше года ESO издевалась над нами, а потом согласилась оборудовать подстанцию и прислала нам счета. Мы обрадовались, но рано. ESO заявила, что в подсчетах есть ошибка, поэтому все остановилось.

Через несколько недель сказали, что ошибки нет, можно оплачивать счета. все заплатили. Тогда нам сообщили, что в течение 90 дней электричество проведут.

Не понимаю, почему надо так долго ждать, если деньги мы заплатили в начале января 2018 г. 9 февраля мы снова получили письмо ESO, в нем указали, что не хватает 190 евро.

Вы писали, что журналистка И.Макарайтите ждала подключения 7 месяцев, но как только бюрократы ESO узнали, что она журналистка, все сделали и извинились за неудобства. Мы все очень просим, может вы можете чем-то помочь в этой войне", – писал он.

DELFI связался с ESO, пресс-секретарь компании Аквиле Адомайтите высказала сожаление в связи с тем, что работы продвигаются так медленно.

"Мы ценим опыт клиентов, нас волнует мнение каждого человека. В данном случае проведение электричества действительно было непростым. Приносим извинения за предоставленные неудобства", – сказала она.

По ее словам, процесс затянулся из-за того, что жители сами подготовили проект подстанции, а проект попал в зону участка одного из владельцев земли, но владелец земли не давал такого разрешения, поэтому пришлось проектировать новое технологическое решение. Потом не были получены все деньги за проект, поэтому компания не могла начать работы.

"Последний взнос поступил только 6 февраля. Сейчас мы готовимся к работам и сделаем все, чтобы жителям как можно скорее подключили электричество.

Наше предложение - во избежание подобного опыта - предоставить проектирование нашим специалистам и экспертам, чтобы ответственность за проект, его согласование была нашей.

В таком случае жители сэкономят немало времени, которое могут уделить своим семьям и близким, поскольку ESO позаботиться обо всем", – предложила Адомайтите.