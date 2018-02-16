это история успеха почти по всем экономическим показателям", – сказал экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис. Об этом он рассказывал эмигрантам из Литвы в Голландии на мероприятии, на котором эмигрантов приглашали вернуться на родину.
Перед собравшимися эмигрантами из Литвы в Нидерландах он рассказал, какого прогресса Литва добилась с момент восстановления независимости и о том, что после кризиса 2008 года она оправилась быстрее других стран Балтии.
Но он предупредил, что последующее десятилетие будет для Литвы более сложным.
Мачюлис напомнил, что кризис 2008 года нанес странам Балтии серьезный ущерб, ВВП Литвы сократился на 15%, Эстонии - на 20%, а Латвии – на 25%. Но Литва лучше всех справилась с этими вызовами.
"Литва отличалась тем, что быстро справилась с последствиями кризиса, она быстрее всех стран еврозоны достигла докризисного уровня и сейчас находится на более высоком уровне, чем вся еврозона, а рост экономики составил 10% по сравнению с пиком, который был до кризиса", - сказал экономист.
"Уровень неравенства доходов в Литве высок, но он сильно снижается. Кроме того, в силу некоторых статистических нюансов, ведь многие получают зарплаты "в конвертах" или у них есть неофициальных доходы, мы видим искаженные данных", – продолжил он.
Мачюлис порадовался тому, что в Литве быстро растут зарплаты, только в прошлом году они выросли на 10%, а в этом Swedbank планирует рост в 7%.
"Нередко даже экономисты говорят, что вот мол, говорят, что зарплаты растут, но этого никто не чувствует. Но в последние 5 лет больше всего зарплаты увеличились у трети людей с самыми небольшими доходами.
Конечно, подействовало и повышение минимальной зарплаты, которое привело и к росту других зарплат. (...) Поэтому мы считаем, что это почувствовали и другие работники", – заметил экономист
"Мы видим, что жители Литвы потребляют больше, чем жители Латвии, Эстонии, Польши, Греции и, по прогнозам ЕК, скоро на одного жителя будет приходиться больше товаров и услуг, чем в Португалии.
Возникает вопрос, откуда при такой небольшой средней зарплате такие большие расходы.
Конечно, одна из причин – цены на многие услуги в Литве до сих пор ниже, чем в среднем по ЕС, поэтому при меньших доходах больше возможность получить те же услуги.
Другая причина – многие работники получают не зарплату, а зарабатывают иными способами – учреждают малые предприятия, работают по справкам об индивидуальной деятельности или бизнес-удостоверению. Это не отражается в общей статистике роста зарплат, несмотря на то, что в стране больше 200 000 таких людей", – сказал он.
По словам экономиста, Литва готова отразить возможный экономический кризис, а ее экономика сбалансирована, но его беспокоит одна проблема.
"Производственные мощности в Литве как в промышленности, так и в секторе услуг почти полностью использованы.
Если посмотреть, что ограничивает развитие, – это не нехватка спроса, как 5 лет назад,не бюрократическое или налоговое бремя, а нехватка работников.
Это вызывает беспокойство, кроме того, численность населения Литвы быстро сокращается как по естественным причинам, поскольку рождаемость низкая, так и из-за эмиграции", – сказал он эмигрантам, заметив, что особенно не хватает квалифицированных работников.
Однако он прогнозировал, что в этом году эмиграция будет самой низкой с 2000 года, когда начали следить за статистикой. Уже сейчас видны радостные тенденции: "В последние 5 лет около 18 000 литовцев каждый год возвращались на родину. В их числе конечно были и сезонные эмигранты, но возвращающихся немало, а до 2011 года их было очень немного".
Кроме того, увеличилось число иммигрантов из Украины и Беларуси.
Экономист напомнил о значительном прогрессе. Если в 1995 году ВВП Литвы на одного жителя составлял 35% средних данных по ЕС, а сейчас - 76%, а по прогнозам ЕК, в ближайшие два года он составит 80% среднего по ЕС. Это больше, чем ВВП соседних стран, а также Греции и Португалии.
Однако он признал, что ближайшие 10 лет будут более сложными.
"Когда достигнут такой высокий рост, дальнейший рост осложняется, кроме того, страна сталкивается с демографическими проблемами.
Поэтому Литва нуждается в качественном образовании, инновациях, know how, приходящих из развитых стран. Я всегда говорю – Литве нужны не только роботы и украинцы, но и вы", – обратился он к собравшимся эмигрантам.
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