Перед собравшимися эмигрантами из Литвы в Нидерландах он рассказал, какого прогресса Литва добилась с момент восстановления независимости и о том, что после кризиса 2008 года она оправилась быстрее других стран Балтии.

Но он предупредил, что последующее десятилетие будет для Литвы более сложным.

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Мачюлис напомнил, что кризис 2008 года нанес странам Балтии серьезный ущерб, ВВП Литвы сократился на 15%, Эстонии - на 20%, а Латвии – на 25%. Но Литва лучше всех справилась с этими вызовами.

"Литва отличалась тем, что быстро справилась с последствиями кризиса, она быстрее всех стран еврозоны достигла докризисного уровня и сейчас находится на более высоком уровне, чем вся еврозона, а рост экономики составил 10% по сравнению с пиком, который был до кризиса", - сказал экономист.

"Уровень неравенства доходов в Литве высок, но он сильно снижается. Кроме того, в силу некоторых статистических нюансов, ведь многие получают зарплаты "в конвертах" или у них есть неофициальных доходы, мы видим искаженные данных", – продолжил он.

Мачюлис порадовался тому, что в Литве быстро растут зарплаты, только в прошлом году они выросли на 10%, а в этом Swedbank планирует рост в 7%.

"Нередко даже экономисты говорят, что вот мол, говорят, что зарплаты растут, но этого никто не чувствует. Но в последние 5 лет больше всего зарплаты увеличились у трети людей с самыми небольшими доходами.

Конечно, подействовало и повышение минимальной зарплаты, которое привело и к росту других зарплат. (...) Поэтому мы считаем, что это почувствовали и другие работники", – заметил экономист

"Мы видим, что жители Литвы потребляют больше, чем жители Латвии, Эстонии, Польши, Греции и, по прогнозам ЕК, скоро на одного жителя будет приходиться больше товаров и услуг, чем в Португалии.

Возникает вопрос, откуда при такой небольшой средней зарплате такие большие расходы.

Конечно, одна из причин – цены на многие услуги в Литве до сих пор ниже, чем в среднем по ЕС, поэтому при меньших доходах больше возможность получить те же услуги.

Другая причина – многие работники получают не зарплату, а зарабатывают иными способами – учреждают малые предприятия, работают по справкам об индивидуальной деятельности или бизнес-удостоверению. Это не отражается в общей статистике роста зарплат, несмотря на то, что в стране больше 200 000 таких людей", – сказал он.

По словам экономиста, Литва готова отразить возможный экономический кризис, а ее экономика сбалансирована, но его беспокоит одна проблема.

"Производственные мощности в Литве как в промышленности, так и в секторе услуг почти полностью использованы.

Если посмотреть, что ограничивает развитие, – это не нехватка спроса, как 5 лет назад,не бюрократическое или налоговое бремя, а нехватка работников.

Это вызывает беспокойство, кроме того, численность населения Литвы быстро сокращается как по естественным причинам, поскольку рождаемость низкая, так и из-за эмиграции", – сказал он эмигрантам, заметив, что особенно не хватает квалифицированных работников.

Однако он прогнозировал, что в этом году эмиграция будет самой низкой с 2000 года, когда начали следить за статистикой. Уже сейчас видны радостные тенденции: "В последние 5 лет около 18 000 литовцев каждый год возвращались на родину. В их числе конечно были и сезонные эмигранты, но возвращающихся немало, а до 2011 года их было очень немного".

Кроме того, увеличилось число иммигрантов из Украины и Беларуси.

Экономист напомнил о значительном прогрессе. Если в 1995 году ВВП Литвы на одного жителя составлял 35% средних данных по ЕС, а сейчас - 76%, а по прогнозам ЕК, в ближайшие два года он составит 80% среднего по ЕС. Это больше, чем ВВП соседних стран, а также Греции и Португалии.

Однако он признал, что ближайшие 10 лет будут более сложными.

"Когда достигнут такой высокий рост, дальнейший рост осложняется, кроме того, страна сталкивается с демографическими проблемами.

Поэтому Литва нуждается в качественном образовании, инновациях, know how, приходящих из развитых стран. Я всегда говорю – Литве нужны не только роботы и украинцы, но и вы", – обратился он к собравшимся эмигрантам.