"Это эмоциональное разочарование в месте, где ты живешь. Эмиграция - голосование ногами за свое эмоциональное спасение", – утверждает Хоментаускас. Заместитель старосты фракции Литовского союза крестьян и зеленых Виргиниюс Синкявичюс прибавил – выпускники школ решаются эмигрировать и по еще одной причине – они уезжают к живущим за границей родителям.

По данным Департамента статистики, в прошлом году из Литвы уехали чуть больше 50 000 человек, за 9 месяцев этого года - 47 000.

Реагируя на такую статистику, представитель Центробанка Литвы, экономист Раймондас Куодис сказал, что много лет пытается обратить внимание политиков на экономику счастья, которая помогает понять происходящее.

"Узкий взгляд на экономику никак не позволяет увидеть положение Литвы. После вступления в Евросоюз рост у нас один из самых высоких в регионе. Кажется, все должно быть иначе, но, с другой стороны, политики упустили то, что акцентирует экономика счастья, – распределение роста. В Литве оно катастрофическое", – обратил внимание Куодис.

По его словам, в Литве есть много незаконных источников дохода и необоснованной нищеты. К примеру, на пенсионеров в Литве в процентах выделяют в два раза меньше ВВП, чем в среднем в ЕС.

Куодис прибавил – об этих проблемах говорят 15–17 лет и они порождают нынешние беды: "Поскольку никто до сих пор не собирается решать эти проблемы, то мы только говорим о последствиях. Одно из них – огромная эмиграция. А также - огромное неравенство, много коррупции, много стресса, алкоголизма и т.д. Все это та экономика счастья, которая шире относится к состоянию людей, чем узкие цифры, на которые обращают внимание политики. Если ВВП растет, им кажется, все хорошо".

Психолог-психотерапевт Гинтарас Хоментаускас также заметил, что надо говорить не об экономических причинах, а о счастье. Иными словами, о психологическом состоянии людей, настроениях.

"Наши исследования показывают, что люди в Литве не чувствуют себя нужными. Они не чувствуют себя принадлежащими государству. Они думают – если будет необходимость, им некому будет помочь. Разочарование в стране не равняется уровню доходов. Это эмоциональное разочарование в месте, где ты живешь. Эмиграция - голосование ногами за свое эмоциональное спасение", – считает психолог.

По его словам, есть тесная связь между эмиграцией и доходами в 400 евро на семью, но в других группах эмиграцию доходами не объяснить, значит причины надо искать в другом.

"На вопрос, "намерен ли ты эмигрировать при благоприятных обстоятельствах" положительно отвечают около 50% респондентов. Но задайте этот вопрос выпускникам школ. Там таких больше 70%. Это люди, которые еще не пришли на рынок труда. Люди, которые еще не получили ни одной зарплаты. Мы не можем убедить людей в том, что здесь их ждут хорошие перспективы, что они могут здесь чего-то добиться, что это страна ради которой надо стараться", – сказал психолог.

Недавно были объявлены результаты опроса учеников 9–12 классов, согласно которым, на вопрос, "думаете ли вы об эмиграции" 82% дали положительный ответ. Треть не видит своего будущего в Литве.

Куодис согласен – что в этой теме экономику не обойти стороной. По его словам, это обусловлено положением в городах – страна приближается к будущему 2,5 городов: "У нас есть две экономики. Крупные города вращаются в хорошем цикле. Тот же Вильнюс – людей здесь меньше не становится, а это означает высокий уровень занятости. Занятость увеличивает инвестиции, инвестиции увеличивают производительность, производительность - зарплаты. Мы так и вращаемся. В регионах ситуация иная. Жители регионов выбирают эмиграцию - на Запад или в крупные города Литвы".

По мнению Куодиса, второй вариант лучше, поскольку люди не покидают свою страну, но это сильно сказывается на небольших городах. Кроме того, в таком случае в крупных городах нужно создать больше рабочих мест.

"Какой социально-экономический статус эмигрантов? 80% из них - люди, которые год и больше не могли найти работу. Подумайте об этом. Это совершенно отвечает тому, о чем говорил Хоментаускас – у человека нет работы, он не чувствует себя нужным, не знает, что делать. Это принуждает уезжать. Очень важное значение имеет рабочее место, но в районах этот замкнутый круг не дает создать рабочие места", – подчеркнул Куодис.

По словам лидера Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, близится время, когда придется признать, что ни этому, ни прошлым правительствам не удалось ничего сделать, чтобы остановить эмиграцию.

"Эксперты говорят глобально, но рецепта нет. Правительство говорит – пробуем принять ту или иную поправку, может, что-то исправится, но самое главное – мы сталкиваемся с экзистенциальным кризисом. Неясно, уцелеет ли это государство и каким оно будет в последующие 10 лет", – сказал Ландсбергис.

Синкявичюс же считает, что проблема эмиграции не нова, поэтому за год правительство не может ее решить. По его мнению, надо исследовать причины с самого освоения средств ЕС, когда эти деньги пошли на обновление площадей, а не создание рабочих мест.

"Сейчас, слава богу, появляются мэры, которые уже думают об этом (...). Другой момент, это наверное самое сложное, – сегодня эмиграция протекает и как восстановление семей. В 2000 г. начался процесс эмиграции. Сегодня эмигрирует второе поколение, дети после окончания школ едут к родителям. Их сложнее всего остановить, поскольку там живут их семьи", – сказал политик.

Хоментаускас убежден, что на это влияет и иная атмосфера в других странах. Там, по словам психолога, люди создали общины, в литовских изданиях, на порталах, в социальных сетях, они предлагают друг другу помощь, делятся советами.

"Кажется, литовские общины создали там то, чего мы не можем создать здесь. Они предлагают помощь друг другу. Это феномен. [...] Это нужно в масштабах страны. (...) Я думаю, что в последнее время больше рабочих мест создали Uber и Taxify, чем остальные вместе взятые, поскольку они сделали работу доступной, обеспечили честный заработок, за зарплату не приходится торговаться", – сказал Хоментаускас.

Согласно результатам опроса, проведенного крупнейшим в Литве электронным журналом TAMO, навсегда из Литвы хотел бы уехать каждый третий ученик 9-12 класса. В опросе участвовали 1243 ученика 9–12 классов.