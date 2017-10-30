Таковы результаты опроса, проведенного крупнейшим в Литве электронным журналом TAMO. В опросе участвовали 1243 ученика 9–12 классов.

На вопрос "Думаете ли вы об эмиграции?" положительно ответили 82% учеников. Большая их часть (31,9%) указала, что хочет уехать из Литвы навсегда.

19,5% указали, что хотят уехать лишь временно – на заработки. 18,7% не исключают возможность обучения за границей, по иным причинам временно готовы уехать 7,5% участников опроса.

Об эмиграции совсем не думают 22,4% респондентов.

На вопрос о причине желания эмигрировать 32,2% сказали, что это возможность больше заработать. 29,7% респондентов не видят в Литве никакого будущего.

Учиться за рубеж хотели бы поехать 12,2% участников опроса, еще 8,2% не нравится в Литве психологический климат.

"Естественно, что молодежь думает об эмиграции. Я считаю, что на это влияет информация в общественном пространстве, которая формирует их мнение. Однако почти половина (из тех, кто думает об эмиграции) хочет уехать лишь временно – они хотят заработать денег, видят там более широкие возможности для обучения или по иным причинам", – сказала представитель TAMO Моника Крилавичене.

По ее словам, большая часть учеников считает заграницу возможностью расширения кругозора и приобретения нового опыта. Они в долгосрочной перспективе не планируют жить за границей.

"Кроме того, в последнее время все чаще слышим об успешных историях возвращения из эмиграции, о большой возможности самореализации здесь, на родине. Это может помочь изменить мнение молодежи, которая думает об эмиграции", – сказала Крилавичене.

Глава Вильнюсского офиса Международной организации по миграции Аудра Сипавичене сказала DELFI, что молодежь больше склонна к эмиграции, чем взрослые.

"Несколько опросов взрослого населения показали, что навсегда хотели бы уехать 10%, а здесь – около 30%, временно - около 30%, а здесь – больше 45%, не думают об эмиграции – около 60%, а здесь – 20%. Итак установки молодежи явно в пользу эмиграции", – заметила собеседница.

По ее словам, больше всего в опросе ее беспокоит число школьников, которые хотят навсегда уехать из Литвы. Сипавичене считает, что это связано с тем, что молодежь не видит здесь перспектив.

"Те, кто планирует уехать временно или по иной причине, у меня беспокойства не вызывают. Это естественно, поскольку молодежь хочешь увидеть, что-то узнать, заработать, посетить. Но то, что не видят в Литве возможностей в будущем - это отталкивающий фактор, не только экономический, он связан с психологическим климатом. Есть установка, что здесь ничего хорошего не будет", – сказала она.

На вопрос, всегда ли такое количество молодежи думало об эмиграции, Сипавичене напомнила, что такой опрос проводили в 2000 г., тогда эмигрировать хотели около 60% молодежи. Сейчас - около 80%.

"Уехало так много людей, что сейчас ты уже везде можешь иметь друзей и родственников. Кроме того, пока мы не вошли в состав ЕС, там было дорого, а сейчас в некоторых странах дешевле, чем в Литве.

Мало того, начинает действовать механизм, в голову приходит мысль - почему я не уезжаю, когда все уезжают?", – заметила собеседница.

Сипавичене сказала, что неоспоримо и влияние родителей. Многие своим детям говорят, что жизнь за границей лучше.

"Если уехала половина городка, и все там хорошо живут, то формируется общая установка, которую формируют и родители у своих детей", – сказала она.

Это, по ее словам, доказывает и привлекательность системы образования за границей.

"Я не представляю, что 9-классник может знать о системе образования за границей. Я думаю, это идет от взрослых, от окружения. Что касается зарплат, то в небольших городках средние зарплаты составляют 400-500 евро. 11-12-классник видит, как родители едва сводят концы с концами, а кто-то, приехав из-за границы, может многое себе позволить... Я думаю, они просто наблюдают", – сказала она.

На вопрос, сколько молодежи реально уезжает из Литвы, Сипавичене сказала, что около половина эмигрантов - это люди в возрасте 20-34 лет.

По ее словам, когда в Литве все будет очень хорошо, молодежь не будет уезжать, как и люди постарше, поэтому проблему эмиграции надо решать комплексно.

"Один из вариантов ответа – психологический климат. Я думаю, что, особенно, среди школьников, надо учитывать буллинг, неспособность учителей бороться с этим. Если тебе в Литве хорошо, психологический климат хороший, другие аспекты имеют небольшое значение", – сказала она.

Между те социолог, глава центра Vilmorus Владас Гайдис сказал DELFI, что результаты опроса его не удивили.

"Удивляет разве что, не 100%, а всего 32% хотят уехать навсегда. Видно, имидж Литвы, особенно в провинции, в районных центрах, не очень важный. Много информации о том, что треть населения живет в нищете, пенсии – 280 евро. Молодежь о пенсиях еще не думает, но есть много показателей, которые постоянно акцентируют", – сказал он.

По словам Гайдиса, было бы странным, если бы молодой человек не хотел жить лучше.

Он считает, что такие результаты опроса еще не означают, что все, кто думает об эмиграции, уедут, поскольку по мере взросления отношение к эмиграции меняется.

Гайдис видит лишь один способ решения проблемы – поощрение малого бизнеса.

"Один крупный торговый центр уничтожает около 100 представителей малого бизнеса. Тот, у кого есть свой бизнес, он и в худших условиях, при меньшем заработке остается сам себе хозяин. Это лучше, чем работа на рыбной фабрике за большую зарплату. Но в Литве так исторически сложилось, что крупные торговые образования расширились и малому бизнесу места не осталось", – признал собеседник.