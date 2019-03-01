Суд оправдал его, сочтя, что он не совершал деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка.
Прокуратура просила оштрафовать бывшего политика на 1800 евро.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован.
К. Пукас дал показания суду, однако свою вину не признал. Обвинения в свой адрес он назвал сказками. На вынесение приговора он не явился.
Во время заседаний, проходивших с прошлого лета, суд опросил потерпевших, свидетелей. Одна из потерпевших присутствовала на вынесении приговора.
После оправдательного приговора иски всех потерпевших оставлены без рассмотрения.
Рассмотрение дела было закрытым.
Досудебное расследование о сексуальных домогательствах было начато в марте 2017 года. Было установлено, что, являясь членом Сейма, К. Пукас в течение нескольких месяцев мог домогаться лиц, зависимых от него по службе или иным образом.
К. Пукас ушел в отставку из Сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать.
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