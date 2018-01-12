"Видя сложившуюся ситуацию, какой вызван ажиотаж, я хочу подать председателю Сейма Викторасу Пранцкетису прошение об отставке", - заявил с трибуны Сейма К.Пукас.
Накануне Сейм принял решение приступить к обсуждению вопроса о лишении Пукаса депутатского мандата, хотя тот просил отложить обсуждение в связи с отъездом его адвоката за рубеж.
Депутаты решили, что поездка адвоката Аушры Ручене в Аргентину важной причиной не является, поскольку её было заранее известно о предстоящем заседании парламента.
Статутом Сейма предусмотрена возможность добровольного отказа от мандата в процессе импичмента.
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