Как только Сейм в пятницу приступил к обсуждению вопроса лишения обвиняемого в сексуальных домогательствах парламентария Кястутиса Пукаса депутатского мандата, тот сам решил отказаться от мандата.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Domantas Pipas


"Видя сложившуюся ситуацию, какой вызван ажиотаж, я хочу подать председателю Сейма Викторасу Пранцкетису прошение об отставке", - заявил с трибуны Сейма К.Пукас.

Накануне Сейм принял решение приступить к обсуждению вопроса о лишении Пукаса депутатского мандата, хотя тот просил отложить обсуждение в связи с отъездом его адвоката за рубеж.

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Депутаты решили, что поездка адвоката Аушры Ручене в Аргентину важной причиной не является, поскольку её было заранее известно о предстоящем заседании парламента.

Статутом Сейма предусмотрена возможность добровольного отказа от мандата в процессе импичмента.

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