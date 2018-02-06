В пресс-релизе интернет-магазина Pigu.lt сказано, что в первые несколько дней февраля в их электронном магазине купили столько детекторов дыма, сколько за 9 месяцев прошлого года.
До сих пор действовали требования по установке детекторов дыма в строящихся, реконструируемых и реновируемых домах, однако с мая вступает в силу требование установки таких детекторов во всех жилых домах и квартирах. Представитель Pigu.lt Индре Беганскайте сказала, что интерес к автономным детекторам дыма вырос сразу же после появления информации о том, что с мая вступает в силу новый закон. Спрос на детекторы дыма продолжает расти.
"Цены на детекторы в интернет-магазине варьируют в пределах 5-40 евро. В среднем за один детектор платят 10 евро. Мы видим, что покупают не по одному, а сразу несколько детекторов – в каждую комнату дома", – сказала Беганскайте и прибавила, что спрос на детекторы дыма становится активнее и после резонансных несчастий, когда во время пожаров гибнут люди, своевременно не заметившие пожар.
Цена на детекторы зависит и от их функций. Самые простые детекторы дыма издают звуковой и световой сигнал, если появляется дым. Более дешевые детекторы работают на батарейках. Бывают детекторы с комбинированным источником питания: и на батарейках и через розетку (они хороши тем, что действуют, если пропадает электричество).
Более дорогие детекторы работают на литиевых элементах, которые действуют 10 лет. Кроме того, они выполняют больше функций: позволяют механически регулировать чувствительность, тестировать, выключать прибор, если он срабатывает по ошибке – к примеру, если в доме готовят и от этого идет пар.
Заместитель главы департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас 2 февраля на пресс-конференции отметил, что будет проведена превентивная акция "Давайте жить в безопасности". В рамках акции 100 000 человек получат информацию о необходимости установки детекторов, если после этого будут случаи злоупотребления, "будут устанавливаться сроки, затем санкции".
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