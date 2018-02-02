С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны быть установлены автономные детекторы дыма, этого требуют принятые законы.
Priešgaisrinė signalizacija
© Shutterstock nuotr.

"Если 1 мая детекторов не будет, сразу людей наказывать не будут. Мы проводим превентивную акцию "Давайте жить в безопасности", посетим 100 000 человек, будем говорить об установке детекторов дыма, советовать. И если после этого будут случаи злоупотребления, будут устанавливаться сроки, затем санкции", – сказал на пресс-конференции заместитель главы департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас.

На данный момент детекторы дыма есть только у 16% жителей страны. "В Западной Европе - это норма, мы тоже хотим повысить уровень безопасности и сознательности" ,– сказал начальник Государственного управления пожарной безопасностью Юрис Таргонскас.

В прошлом году из-за ночных пожаров в домах погибли 54 человека. Предполагают, что детекторы дыма могли спасти им жизнь.

Представитель ГУПБ Ауримас Гуджяускас сказал, что жители могут установить детекторы, которые действуют 10 лет.

97% жителей Литвы погибают у себя дома – в результате курения в кровати, из-за неисправных печек, или засоренных дымоходов.

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