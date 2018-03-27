По данным Центробанка Литвы, в прошлом году коммерческие банки получили прибыль в размере 239,7 млн. евро.

"Прибыль могла бы быть больше, но из-за объединения (банков DNB и Nordea), ее подкорректировали. <...> Видно, не удалось справиться с информационными системами", – сказал председатель правления ЦБ Витас Василяускас и порадовался, что расходы действующих в Литве банков на администрирование деятельности, самые низкие в ЕС.

Доходы банков за счет процентной ставки были самыми большими за последние несколько лет и составили 404,6 млн. евро. Еще 204,5 млн. евро банки получили за счет комиссионных.

На вопрос, на какую сумму в прошлом году могли обесценится вклады в банках, Василяускас ответил: "Если иметь в виду низкие проценты, проценты по вкладам были ниже, то конечно, результат был отрицательным. Точную сумму не могу назвать, но мог быть минус в 3%".



По его прогнозам, ставки по вкладам вскоре должны увеличиться, из-за этого может подорожать кредитование. Но он не стал прогнозировать, на сколько.

"Когда банки объединяются, выбор сужается, поэтому мы активно привлекали в Литву новых игроков. Возможностью учреждения специализированного банка на данный момент интересуются 25 местных и зарубежных компаний, три из них уже представили заявки. Есть вероятность, что спустя 10 лет на рынке может появиться новый конкурент", – выразил надежду Василяускас.

По его словам, заявка Revolut уже рассматривается в Центробанке ЕС.