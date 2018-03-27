Прибыль банков Литвы в 2017 году сократилась

В прошлом году прибыльно работали 8 банков и отделений иностранных банков, убытки понесли 4 участника рынка.

Общий результат деятельности был бы лучше, если бы не действия, связанные с объединением банков DNB bankas и литовского отделения Nordea Bank – если их исключить, то прибыль банковского сектора в 2017 году составила бы 295 млн евро и она была бы крупнейшей с 2011 года, говорится в обозрении Банка Литвы.

Совокупные активы банков в конце 2017 года составили 27,324 млрд евро – на 6,1% больше, чем в конце 2016 года. Портфель банковских кредитов (включая лизинг), составляющий основную часть активов банков, в конце декабря достиг 18,64 млрд евро и был на 3,1% больше, чем год назад.

Совокупная стоимость предоставленных компаниями кредитов за год выросла на 7,4% до 9,252 млрд евро, стоимость кредитов населению за год выросла на 9,2% до 8,805 млрд евро, лишь портфель жилищных кредитов вырос на 9,1% до 7,001 млрд. евро.

Сумма вкладов, находящихся в банках в конце 2017 года составила 20,035 млрд евро – на 6,8% больше, чем год назад. Сумма вкладов населения за год выросла на 7,4% до 11,994 млрд евро, а не финансовых компаний – на 3,3% до 5,934 млрд евро.