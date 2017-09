Литовский министр призывает запретить производство продуктов питания более низкого качества

"Это должно регламентироваться в европейском масштабе, чтобы просто-напросто было запрещено крупным мировым компаниям, которые экспортируют и в Восточную, и в Западную Европу, производить и продавать продукты с одной и той же товарной маркой, но с разной рецептурой", - сказал BNS Б. Маркаускас. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил в своей годовой речи, с которой он в среду выступил в Европарламенте в Страсбурге, что ведомствам стран - членов нужно предоставить больше полномочий по предотвращению продажи продуктов питания более низкого качества в некоторых странах ЕС. Статьи по теме: Программная речь главы Еврокомиссии: Без Турции и "двухскоростной Европы" По мнению Б. Маркаускаса, такое предложение - попытка ЕК "снять с себя ответственность". Он добавил, что одобрил бы расширение полномочий Продовольственно-ветеринарной службы, но это в данной ситуации особой пользы не принесет. "Прежде всего, я вижу, что ЕС и ЕК пытаются снять с себя ответственность. Если это не будет регламентировано в европейском масштабе, то что может Продовольственно-ветеринарная служба сделать компании Coca-Cola? По сути сегодня нарушений нет, потому что состав продуктов указывается правильно", - сказал министр сельского хозяйства. В соответствии с правилами ЕС, предприятия в разных странах-членах могут беспрепятственно менять ингредиенты продуктов, если они четко указывают их на упаковке.

