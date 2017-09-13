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Окно возможностей. После кризиса, связанного с Брекзитом, миграцией и экономическими проблемами ЕС "медленно набирает обороты". Сейчас удачный момент для создания более сильного и сплоченного союза.

Один президент вместо двух. У ЕС должен быть один лидер. Сейчас их двое - президент ЕК (Юнкер) и председатель Европейского совета (Дональд Туск).

Министр экономики и финансов Европы. В будущем за эти сферы мог бы отвечать Еврокомиссар по экономике и финансам, в идеале - вице-президент ЕК.

Оборона Европы. К 2025 году Юнкер хотел бы видеть действующую общеевропейскую военную структуру. Кроме того, в Европе должна появиться своя спецслужба, которая позволила бы эффективно бороться с терроризмом и кибер-атаками.

Без Европы "второго сорта". Юнкер отверг модель "Европы двух скоростей", заявив, что страны Восточной и Центральной Европы заслуживают точно такого же отношения, как страны Западной. В том числе это касается и более низкого качества продуктов, которые продаются в магазинах стран "новой Еворопы".

Единая налоговая система. Юнкер предлагает лишить власти стран ЕС права вето в отношении части налогов (корпоративный подоходный налог, НДС, налоги на цифровые продукты и финансовые сделки) и принимать решения квалифицированным большинством голосов.

Евросоюз без Турции. В обозримом будущем Турция не имеет шансов на вступление в ЕС: она "стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами". Европа при этом "протягивает руку дружбы великому турецкому народу".

Румыния и Болгария - в Шенгене. По словам Юнкера, пора принять две эти страны в Шенгенскую зону. Хорватия тоже этого заслуживает, но после выполнения всех требований.