Подсчитано, что пачка сигарет (20 штук) в среднем подорожает примерно на 0,10 евро, пачка сигар и сигарилл (17 штук) – примерно на 0,17 евро.
Минимальный акциз на сигареты повышается на 5,4% до 59 евро, а комбинированный - на 6,7% до 96 евро за 1 тыс. сигарет. Акциз на сигары и сигариллы повышается на 12,1% до 37 евро.
Во время принятия бюджета этого года в Сейме министр финансов Вилюс Шапока сказал, что акцизы на табачные изделия повышаются с целью улучшения здоровья общества, а не для того, чтобы получить больше доходов в бюджет.
Между тем Национальная ассоциация производителей табачных изделий говорит, что, повышая акцизы на сигареты больше, чем того требует Евросоюз, Литва подталкивает своих граждан покупать нелегальные сигареты.
Исследование пустых пачек от сигарет, проведенное в конце прошлого года компанией Nielsen по заказу нескольких табачных компаний, показало, что количество нелегальных табачных изделий в конце 2017 года составляло почти одну пятую потребленного в стране количества сигарет.
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