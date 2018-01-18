Количество нелегальных табачных изделий в Литве в прошлом году росло едва ли не самыми большими темпами в течение пяти последних лет - нелегальные сигареты в конце прошлого года составляли почти одну пятую часть всех выкуренных в стране сигарет, показывает исследование пустых сигаретных пачек, проведенное компанией Nielsen.
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Из-за нелегального ввоза в Литву сигарет бюджет страны мог потерять более 60 млн. евро только в результате недобора акциза.

Часть контрабандных сигарет в конце четвертого квартала прошлого года составляла 19,6% - на 2,1 проц. пункта больше, чем в конце 2016 года (17,5%), говорится в сообщении Национальной ассоциации производителей табачных изделий (НАПТИ).

"Рынок нелегальных табачных изделий снова стал расти и уже занимает почти одну пятую часть всего рынка. Повышая акцизы больше, чем того требует Евросоюз (ЕС), Литва побуждает жителей обращаться к нелегальному рынку табачных изделий и уменьшать объем средств, поступающих в бюджет от акцизов", - сказал для пресс-релиза исполнительный директор НАПТИ Арнас Марцинкус.

85% контрафактных сигарет поступает в Литву из Беларуси - произведенные в этой соседней стране сигареты составляли 16,8% всех выкуренных в Литве сигарет. По словам А. Марцинкуса, большая часть сигарет поступает в Литву с белорусской фабрики Grodno Tobacco.

Минимальный акциз на сигареты с марта увеличился на 5,4% до 59 евро, а комбинированный - на 6,7% до 96 евро за 1 тыс. сигарет. Акциз на сигареты и сигариллы будет повышен на 12,1% до 37 евро.

Компания Nielsen по заказу нескольких табачных фабрик провела опрос в двадцати городах Литвы, в сельской местности опрос не проводился.

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