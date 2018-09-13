Глава Центробанка Литвы: компания США Blackstone – сильный инвестор

"В банковский сектор Балтийских стран приходит очень сильный в финансовом отношении инвестор, который может себе позволить реализацию различных стратегий развития. Если сделка будет успешно завершена, надеемся, что банк использует возможности на местном рынке, повышая конкуренцию в сфере предоставления услуг населению и бизнесу", - говорится в присланном BNS комментарии председателя правления БЛ Витаса Василяускаса.

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В четверг Luminor сообщил, что американская Blackstone покупает за 1 млрд евро 60% акций банка Luminor.

После сделки банки Nordea и DNB сохранят по 20% акций Luminor соответственно, однако в течение нескольких ближайших лет Blackstone сможет выкупить у Nordea оставшиеся 20% акций Luminor.

Blackstone - одна из крупнейших инвесткомпаний в мире. Активы компании составляют 439 млрд долларов (378,9 млн евро), она инвестирует в частные фонды недвижимости, имущества и др. глобальные фонды.

Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии. Банк занимает 23% кредитного рынка стран Балтии, его активы превышают 15 млрд евро. У банка 64 центра по консультированию клиентов в трех странах.