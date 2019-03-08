"С такой ситуацией нельзя мириться, с другой стороны, мы никогда терпимо не относились к отмыванию денег, это показывает наша статистика, которая как исторически, так и сейчас отличается от статистики наших соседей. Конечно, мы понимаем, что если банковскую систему Балтийских стран попали огромные суммы денег (...), если иметь в виду, что во всех странах действуют те же банки, наивно надеяться, что через счета в Литве транзитом эти деньги не проходили", – сказал 8 марта журналистам Василяускас.

Но, по его словам, ЦБ не планирует в ближайшее время проводить отдельное расследование в связи с отмыванием денег через банки страны.

"Что касается банка Ūkio bankаs, то по сути там нечего расследовать, поскольку его нет (деятельность банка была остановлена в 2013 году – BNS). Что касается Swedbank, тут мы ясно сказали, что присоединяемся к расследованию шведов и эстонцев. (...) Если будет начато расследование в связи с Nordea, мы к нему присоединимся", – сказал Василяускас.

Он подчеркнул, что наблюдавшаяся до сих пор тенденция контролирующих ведомств стран Балтии и Северных стран перекладывать ответственность друг на друга - это неподходящий способ решения проблемы.

"То, что происходило между ведомствами нескольких соседних стран, когда показывают пальцами друг на друга, я думаю, это неудачный способ решения проблемы. Мы говорим о странах Балтии и Северных странах как об одном целом, банки действуют в этой юрисдикции, и только совместная работа является ответом на решение проблем", – сказал Василяускас.

"Группы банков, работающие в странах Балтии и Северных странах, все время были примером эффективного и прозрачного банковского дела, сейчас все переживают некоторый шок. Поэтому нам надо коллективно реагировать, поскольку речь идет о репутации юрисдикции", – прибавил он.