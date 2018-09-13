Стоимость сделки составляет 1 млрд. евро, сообщил Luminor.
После сделки Nordea и DNB сохранят по 20% акций Luminor соответственно и продолжат участие в управлении банком, предоставляя долгосрочное финансирование, экспертную помощь, у них также будут свои представители в наблюдательном совете Luminor. Blackstone также достигла предварительного соглашения о приобретении оставшихся 20% акций у Nordea в течение нескольких ближайших лет.
"Логика инвестирования Blackstone полностью соответствует стратегии Luminor, так что мы убеждены, что поддержка нового владельца поможет нам быстрее достичь нашей стратегической цели - стать крупнейшей независимой финансовой группой в Балтийских странах. Это особенно крупная инвестиция в регионе и вообще крупнейшая инвестиция фонда частного капитала в странах Балтии", - сказал для пресс-релиза председатель правления директоров Luminor group Нильс Мельнгайлис.
Банк Luminor был создан в 2017 года в результате объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии.
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