Крупнейшая контролируемая фондами частного капитала компания The Blackstone Group и консорциум во главе с ней покупает 60% акций одного из крупнейших в трех странах Балтии банка Luminor и будет управлять банком вместе с нынешними акционерами - Nordea Bank и DNB.
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

Стоимость сделки составляет 1 млрд. евро, сообщил Luminor.

После сделки Nordea и DNB сохранят по 20% акций Luminor соответственно и продолжат участие в управлении банком, предоставляя долгосрочное финансирование, экспертную помощь, у них также будут свои представители в наблюдательном совете Luminor. Blackstone также достигла предварительного соглашения о приобретении оставшихся 20% акций у Nordea в течение нескольких ближайших лет.

"Логика инвестирования Blackstone полностью соответствует стратегии Luminor, так что мы убеждены, что поддержка нового владельца поможет нам быстрее достичь нашей стратегической цели - стать крупнейшей независимой финансовой группой в Балтийских странах. Это особенно крупная инвестиция в регионе и вообще крупнейшая инвестиция фонда частного капитала в странах Балтии", - сказал для пресс-релиза председатель правления директоров Luminor group Нильс Мельнгайлис.

Банк Luminor был создан в 2017 года в результате объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (1)

"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...

Глава Центробанка Литвы: компания США Blackstone – сильный инвестор

Покупающая контрольный пакет акций одного из...

Работники известной компании попали в ловушку: ни зарплат, ни возможности уйти с работы (10)

Больше двух месяцев – ни зарплат, ни возможности уйти...

Американская Blackstone за 1 млрд. евро покупает контрольный пакет акций Luminor (8)

Крупнейшая контролируемая фондами частного капитала...

Прогноз власти Литвы: рост зарплат превысит рост цен (54)

Министерство финансов Литвы представляет свой...

TOP новостей

Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (1)

"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...

СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (2)

13 сентября в Центре современного искусства официально...

Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (7)

Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...

Президент Литвы заявила, что комиссиям Cейма не удастся заставить ее замолчать (112)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...

Владимир Гомельский: Ясикявичюс, безусловно, - лучший молодой тренер в Европе (1)

Владимир Гомельский не участвовал в Олимпийских иргах...