Стоимость сделки составляет 1 млрд. евро, сообщил Luminor.

После сделки Nordea и DNB сохранят по 20% акций Luminor соответственно и продолжат участие в управлении банком, предоставляя долгосрочное финансирование, экспертную помощь, у них также будут свои представители в наблюдательном совете Luminor. Blackstone также достигла предварительного соглашения о приобретении оставшихся 20% акций у Nordea в течение нескольких ближайших лет.

"Логика инвестирования Blackstone полностью соответствует стратегии Luminor, так что мы убеждены, что поддержка нового владельца поможет нам быстрее достичь нашей стратегической цели - стать крупнейшей независимой финансовой группой в Балтийских странах. Это особенно крупная инвестиция в регионе и вообще крупнейшая инвестиция фонда частного капитала в странах Балтии", - сказал для пресс-релиза председатель правления директоров Luminor group Нильс Мельнгайлис.

Банк Luminor был создан в 2017 года в результате объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии.