Во время сноса дома в Вильнюсе обнаружили мину

Мина была обнаружена 6 октября, в 9.53 ч. в Вильнюсе, на ул. Жибуоклю, 58.

Сообщается, что мина старая и ржавая.

В 10.25 ч. был введен план "Щит".

5 октября в Вильнюсе работник компании сообщила о том, что нашла на чердаке здания 3 упаковки по 200 г, на которых по-русски было написано "тротиловая шашка".

В среду вечером в центре Вильнюса строители в ходе работ обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Бомба была обезврежена (выкрутили детонатор). Затем ее увезли для уничтожения на Пабрадский полигон.