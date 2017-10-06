Во время сноса дома в Вильнюсе обнаружили мину

В Вильнюсе снова обнаружили мину. Во время сноса старого дома в столице Литвы рабочие обнаружили опасную находку. Вероятно, это мина времен Второй мировой войны. Введен план "Щит".
© DELFI / Domantas Pipas

Мина была обнаружена 6 октября, в 9.53 ч. в Вильнюсе, на ул. Жибуоклю, 58.

Сообщается, что мина старая и ржавая.

В 10.25 ч. был введен план "Щит".

5 октября в Вильнюсе работник компании сообщила о том, что нашла на чердаке здания 3 упаковки по 200 г, на которых по-русски было написано "тротиловая шашка".

В среду вечером в центре Вильнюса строители в ходе работ обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

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Бомба была обезврежена (выкрутили детонатор). Затем ее увезли для уничтожения на Пабрадский полигон.

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