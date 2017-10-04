В среду вечером в центре Вильнюса, на ул. Дайнавос, строители в ходе работ обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны.
© DELFI / Karolina Pansevič

Осмотревшие ее специалисты установили, что вес бомбы составляет примерно 100 кг. В случае взрыва, его последствия для близлежащих домов были бы очень серьезными.

В пределах опасной зоны были эвакуированы (в радиусе 70 метров полная эвакуация, 250 метров - частичная) жители близлежащих домов, временно их разместили в помещениях гимназии им. Д.Дауканто. Были перекрыты соседние улицы (проспект Гедиминаса, ул. Кудиркос, ул. Ротундо, ул. Ясинскё и др.).

Департамент полиции сообщил, что в 1.10 ч. бомбу обезвредили (выкрутили детонатор). Бомбу увезли для уничтожения на Пабрадский полигон. Военных сопровождала полиция.

Около 3 ч. полиция поблагодарила военных, спасателей и врачей за оперативную работу. Полиция также благодарила за понимание и проявленное терпение жителей окрестных домов.

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