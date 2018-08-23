В Каунасе в песочнице обнаружено тело подозреваемого в убийстве украинца

По предварительным данным, на теле мужчины обнаружены следы насилия. Полиция расследует обстоятельства происшествия и разыскивает второго подозреваемого - гражданина Украины 1976 г.р.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просьба звонить в полицию по номерам 8 37 303 450 или 112. Полиция предупреждает, что подозреваемый может быть вооружен ножом и представлять опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что 22 августа поздно вечером в Каунасе, в квартире на ул. Биржялё 23-осес произошел пожар, горела квартира. В квартире пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины и одного раненного мужчину. Еще один пострадавший выпрыгнул из окна квартиры, его также доставили в больницу. Выпрыгнувшего из окна мужчину из больницы выпустили, поскольку он получил несерьезные травмы. Все трое - граждане Украины.

Выяснилось, что в квартире, которую сняли строители из Украины, распивали алкогольные напитки. Во время пьянки произошел конфликт. Один из участников конфликта ножом ранил двух братьев (1989 и 1994 г.р.). Старший из пострадавших скончался, младший доставлен в больницу.

Двое подозреваемых граждан Украины 1976 и 1985 г.р. с места происшествия скрылись.