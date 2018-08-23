Прокурор предполагает, что они могли устроить пожар в квартире многоквартирного дома в Каунасе с целью сокрытия других преступлений.
"Есть предпосылки утверждать, что старались скрыть следы преступления и на месте преступления устроили пожар. Ведется интенсивный розыск, будет обращение в суд с просьбой разрешить арест заочно", - сказал в четверг журналистам главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
Сообщение о несчастье поступило в 22.44 ч. по номеру 112.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что во время пожара один человек погиб, а второй пострадал (его доставили в больницу).
Огонь в квартире не успел разгореться (его потушили через 15-20 минут), поэтому другие жители не пострадали.
23 августа утром Департамент полиции сообщил, что в этой квартире было совершено убийство: 22 августа в 22.40 ч., в этой квартире ножом был убит гражданин Украины (1989 г.р.) и ранены еще двое граждан Украины - 1998 и 1994 г.р., они были доставлены в больницу.
Полиция разыскивает подозреваемых граждан Украины - мужчин 1976 и 1985 г.р.
Обстоятельства произошедшего расследует полиция.
Подробно об этом происшествии сообщает портал kaunas.kasvyksta.
На месте происшествия пожарные-спасатели увидели, что из-под двери идет дым. Двухкомнатная квартира находилась на третьем этаже 9-этажного дома. Из квартиры пожарные вынесли двоих граждан Украины. Б.Х. (1989 г.р.) был мертв, Г.Х. (1994 г.р.) доставили в больницу.
В квартире было два источника пожара: в комнате горела кровать, а также в коридоре горели линолеум и двери.
Все вещи в квартире и стены покрылись копотью.
После того как потушили пожар, выяснилось, что был еще один пострадавший. Гражданин Украины A.В. (1998 г.р.), когда начался пожар, выпрыгнул из окна. Врачи увезли его в больницу.
Очевидцы происшествия рассказали порталу Kas vyksta Kaune, что квартира несколько дней назад была сдана в аренду гражданам то ли Беларуси, то ли Украины, которые работали в Литве на стройке. В квартире пьянствовали 4-5 человек. Во время пьянки между нами разгорелся конфликт и один из мужчин ножом ранил двоих собутыльников, другой человек перебрался на соседний балкон, а еще один выпрыгнул из окна.
"Сосед, на балконе у которого оказался иностранец, пытался вызвать полицию, но забыл номер, поскольку был в шоковом состоянии. Он позвонил другу, тот назвал ему номер 112", – рассказал читатель портала.
Мужчина вышел на улицу и встретился там с другом, которому звонил, чтобы узнать номер полиции.
Вскоре из подъезда с ножом в руке вышел подозреваемый в нанесении ранений своим собутыльникам. Один из каунасцев шел за ним, следил, но когда подозреваемый стал ему угрожать, отстал от него, тогда подозреваемый сбежал.
"Он ранил двух мужчин, возможно братьев… и поджег квартиру. Поскольку соседи еще не спали, вызвали пожарных, полицию. Один человек в квартире был мертв, другого увезли в больницу – он был весь в крови…", – рассказал очевидец.
23 августа полиция распространила фотографии подозреваемых, которые объявлены в розыск.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемых, просьба звонить по номерам 8 37 303 450 или 112.
В соответствии с УК ЛР за преднамеренное убийство подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
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