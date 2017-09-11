Захарова отметила, что в 2015 году глава МИД Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о референдуме в Крыму, сказал, что «объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы (Россия — прим.) были активными сторонниками этого».
«Местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — написала Захарова.
Ранее Меркель провела параллель между отношением к присоединению Крыма к России и историей ГДР
«Если я, например, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом „Германия поделена, тут ничего не изменить“», — сказала она.
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер отметил, что к Крыму стоит относиться как к «долгосрочной перспективе». Он предложил Европе ослабить санкции в отношении России для того, чтобы достигнуть «прогресса по другим направлениям».
Меркель сделала заявление на фоне проходящей в Германии кампании по выборам в парламент. Голосование пройдет 24 сентября.
Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году.
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