Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сравнение Ангелы Меркель аннексии Крыма с историей ГДР отметила, что канцлер Германии «разрешила сложнейшую крымскую дилемму». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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Захарова отметила, что в 2015 году глава МИД Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о референдуме в Крыму, сказал, что «объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы (Россия — прим.) были активными сторонниками этого».

«Местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — написала Захарова.

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Ранее Меркель провела параллель между отношением к присоединению Крыма к России и историей ГДР

«Если я, например, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом „Германия поделена, тут ничего не изменить“», — сказала она.

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер отметил, что к Крыму стоит относиться как к «долгосрочной перспективе». Он предложил Европе ослабить санкции в отношении России для того, чтобы достигнуть «прогресса по другим направлениям».

Меркель сделала заявление на фоне проходящей в Германии кампании по выборам в парламент. Голосование пройдет 24 сентября.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году.

Телеканал "Дождь"
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