Ее попросили прокомментировать высказывание лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, который предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и начать заново выстраивать отношения с Россией. Как напоминает РИА "Новости", его поддержал лидер крайне правой "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд.

Меркель придерживается иного мнения. "Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить". Она подчеркнула, что вопрос о принадлежности полуострова не может быть заморожен.

Канцлер добавила, что считает "очень мужественной" позицию тех людей в ГДР, которые "были готовы удерживать всю страну" и вести ее к объединению.

Крым присоединился к России после стремительно организованного референдума весной 2014 года. За высказались более 95% жителей Крыма и Севастополя.