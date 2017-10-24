Врачи: состояние Татьяны Фельгенгауэр тяжелое, но она в сознании

Фельгенгауэр после нападения отвезли в НИИ имени Склифосовского, где ей сделали операцию. По словам директора НИИ Сергея Петрикова, сейчас "она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении".

"Могу сказать точно, что голосовые связки у неё не повреждены, но ситуация такая, что зона этого ранения достаточно серьёзная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

Петриков также уточнил, что Фельгенгауэр пришла в сознание сразу после операции, в состояние искусственной комы ее не вводили. По его словам, когда главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов говорил об искусственной коме, он употребил не совсем верный термин.

"Искусственная кома - это очень серьёзная манипуляция, в которую надо определённым образом пациента вводить. То, что было проведено - это небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции лёгких", - пояснил Петриков.

В свою очередь мать Татьяны Фельгенгауэр поблагодарила сотрудников НИИ за их работу. По ее словам, существовала реальная угроза жизни ее дочери, но врачи сумели ее спасти.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. Мужчина по имени Борис Гриц прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание, где находится редакция "Эха", а потом поднялся в саму редакцию и ударил журналистку ножом в горло.

Нападавшего скрутили охранники "Эха Москвы" и передали полиции. Татьяну Фельгенгауэр отвезли в больницу и прооперировали. Первоначально ее состояние оценивали как средней тяжести, но впоследствии врачи сказали, что состояние тяжелое.

По факту нападения на Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство, задержанному грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Сейчас следствие просит суд арестовать Грица, рассмотрение ходатайства назначено на полдень по Москве во вторник.