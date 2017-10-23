Врачи НИИ им. Склифосовского провели операцию, после которой Фельгенгауэр находится в палате в состоянии искусственной комы и на аппарате вентиляции легких. Об этом сказал Интерфаксу главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный", - добавил он.

Как произошло нападение

На журналиста напали с ножом в понедельник днем в помещении редакции. Нападавший нанес Фельгенгауэр удар ножом в шею.

Как рассказывал ранее журналистам Венедиктов, мужчина, ранивший заместителя главного редактора "Эхо Москвы" "ослепил газовым баллончиком охранника" и "знал куда идти, шел целенаправленно сюда".

Нападавший был задержан на месте. Фельгенгауэр доставили в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Первоначально врачи оценивали состояние радиоведущей как средней тяжести, после начала операции директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сказал агентству Интерфакс, что ее состояние "можно сказать, тяжелое".

"Хорошо, что очень быстро доставили в больницу", - добавил он.

Кто нападавший?

Радиостанция в своем "Твиттере" сообщила имя предполагаемого нападавшего - Борис Гриц. Ему 48 лет, следовало из сообщения Следственного комитета России (СКР).

По словам Венедиктова, нападавший действовал молча. Его заместитель Сергей Бунтман подтвердил это изданию "Медуза", добавив, что при задержании нападавшего легкое ранение получил еще и один из охранников "Эха Москвы".

Фотографии задержанного вскоре опубликовал главный редактор сайта "Эха" Виталий Рувинский.

Вскоре московское управление МВД выпустило первое сообщение о происшествии, из которого следовало, что злоумышленник - иностранец.

Агентства Интерфакс и РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники, сообщали, что подозреваемый жил в Израиле. Израильское посольство проверяет эту информацию.

"По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь", - заявили в полиции, пообещав рассматриваться все версии случившегося. Такая оценка вызвала резкую реакцию среди журналистского сообщества.

В итоге по факту нападения СКР возбудил дело о покушении на убийство.

Позже полиция также выложила видеозапись допроса. На ней задержанный говорит, что якобы находился с Фельгенгауэр в "телепатическом контакте" с 2012 года и что последние два месяца она его якобы преследовала.

"Каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила меня", - заявил задержанный. Он также назвал свое имя - Борис Юрьевич Гриц.

Источники РИА Новости и Интерфакса рассказывали, что задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Кто такая Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр родилась в Ташкенте в 1985 году, начала работать на радио "Эхо Москвы" в 2005 году.

Сначала она была корреспондентом и ведущим программ "Утренний разворот" и "Особое мнение", а затем стала заместителем главного редактора радиостанции.

В качестве ведущего и журналиста Фельгенгауэр освещала протестные акции на Болотной площади, брала интервью у президента СССР Михаила Горбачева, первого президента Украины Леонида Кравчука, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, украинской летчицы Надежды Савченко и других известных политических деятелей.

Помимо своей работы на радио она активно занимается благотворительностью.

Союз журналистов России назвал нападение на Фельгенгауэр атакой на свободу слова.

"Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье", - написал в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин, пообещав "держать ситуацию на контроле".

Охрана редакции "Эха Москвы" после нападения на ведущую будет усилена, сообщила гендиректор радиостанции Екатерина Павлова. Ранее из соображений безопасности Россию покинула еще одна ведущая радио и журналист "Новой газеты" Юлия Латынина.