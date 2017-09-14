В Минобороны России сообщили, что в маневрах задействованы 12 700 военных, 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 200 арторудий, 10 боевых кораблей. Однако некоторые эксперты и представители власти в Литве утверждают, что количество военных может достигать 100 000.

Практические действия будут отрабатываться на шести белорусских полигонах (Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, Домановский), а также на участке местности "Дретунь". Министерство обороны Беларуси отмечает, что учения пройдут на полигонах в отдалении от границы, чтобы не создавать напряженность в отношениях с соседними странами.

В России маневры пройдут на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинском в Калининградской области.

В российском ведомстве отметили, что маневры "носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран".

Организаторы военных учений придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые нападают на Беларусь. Вейшнория, по легенде, располагается в западной части Беларуси, Весбария — на территории Литвы и Латвии, Лубения — в Литве и Польше.

Независимые эксперты отмечают, что союзные Беларусь и Россия запланировали разыграть сценарий противодействия не только угрозе, исходящей якобы от стран НАТО, но и с запада Беларуси, где проживает большая часть белорусских поляков. В то же время официально было объявлено, что при разработке плана учений "подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону".

Замглавы Минобороны России Александр Фомин объяснил, почему учения России и Беларуси называются "Запад-2017". "Запад" не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Беларуси, которая находится еще западнее", — пояснил замглавы Минобороны РФ для Deutsche Welle.

На вопрос, могут ли жители стран Восточной Европы и Балтии "спать спокойно" в связи с учениями, Фомин ответил утвердительно: "И я говорю это серьезно".

В Минобороны РФ ожидает, что сотрудничество в Совете Россия — НАТО (СРН) возобновится в 2018 или в 2019 году. "Я уверен, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся к замечательной форме сотрудничества — Совет Россия — НАТО. Думаю, что это произойдет в следующем году или в ближайшие два года, в крайнем случае", — сказал Фомин.

В странах Балтии, Польше, НАТО и ЕС в целом не разы высказывалось беспокойство в связи с этими учениями, однако при этом, генеральный секретарь североатлантического альянаса Йенс Столтенберг заявил, что учения напрямую не угрожают ни одной из стран НАТО.

Часть регионов, на которых будут проходить учения, находятся у границ Литвы, поэтому не исключают возможность провокаций. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня заявила, что к проходящим недалеко от литовской границы учениям "Запад 2017" подготовились лучше, чем когда бы то ни было.

"(...) хочу порадоваться, что мы подготовились гораздо лучше, чем во время учений "Запад" в 2009 и 2013 гг. Сейчас мы и сами лучше подготовлены: у нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО – больше видеть, больше слышать и больше знать", – сказала в интервью на LRT 14 сентября глава страны.

В соседней Латвии, несмотря на активное обсуждение темы учений, власти также довольно спокойны. На данный момент нет подтвержденной информации о том, что Россия использует военные учения "Запад 2017" в агрессивных целях против соседних стран, заявил посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

Он отметил, что Россия имеет право на такие учения и проводила их и раньше. Беспокойство в связи с учениями возникло из-за событий на Украине — аннексии Крыма и поддержки военных действий на востоке Украины. Берзиньш добавил, что это своего рода демонстрация мускулов, ее можно считать запугиванием, "но такова сейчас Россия, и с ней нам надо уживаться".

В конце августа в связи с учениями "Запад-2017" США направили дополнительные военные самолеты в воздушное пространство членов НАТО Литвы, Латвии и Эстонии, передает Reuters. Семь американских истребителей F-15C прибыли на авиабазу в городе Шяуляй: самолеты будут патрулировать небо над странами Балтиии.

Это в три раза больше самолетов, чем при стандартном патрулировании НАТО этих территорий. При этом сами страны региона не участвуют в патрулировании, поручив эти действия партнерам по НАТО.