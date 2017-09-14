К проходящим недалеко от литовской границы российско-белорусским учениям "Запад 2017" подготовились лучше, чем когда бы то ни было, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.
President Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"(...) хочу порадоваться, что мы подготовились гораздо лучше, чем во время учений "Запад" в 2009 и 2013 гг. Сейчас мы и сами лучше подготовлены: у нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО – больше видеть, больше слышать и больше знать", – сказала в интервью на LRT 14 сентября глава страны.

Она также обратила внимание, что учения уже проходят, хотя официально они начнутся только сегодня.

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"Во-первых, хочу сказать, что учения "Запад" уже проходят, думаю около месяца. Мы видели, как концентрируют все больше войск, как идет подготовка. Итак, не стоит концентрироваться на 14-20 сентября, поскольку это так называемая активная фаза, а на самом деле это VIP-овая часть, когда приезжают гости, проходят показательные учения. Поэтому и перед этим сроком и после активность повышенная", – сказала Грибаускайте.

"Мы вместе должны говорить, как оцениваем такие учения, как мы к ним подготовились, и обратить внимание мира на то, что происходит у наших границ", – сказала президент.

14–20 сентября пройдут совместные российско-белорусские военные учения. По данным Москвы в учениях примут участие не меньше 13 000, западные специалисты считают, что на самом деле их будет около 100 000. По данным литовской иностранной разведки, вероятный сценарий учений - вооруженный конфликт с НАТО.

Часть регионов, на которых будут проходить учения, находятся у границ Литвы, поэтому не исключают возможность провокаций.

BNS
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