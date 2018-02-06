"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и т.д. на российской территории - это исключительно суверенный вопрос российской территории", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").
"Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Но, естественно, Россия имеет такое суверенное право. И поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то".
Детали заявления, сделанного в Госдуме, Песков рекомендовал уточнить в парламенте, не подтвердив и не опровергнув информацию.
"Разместили мы, и что теперь?"
Накануне министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия в понедельник разместила в Калининградской области "Искандеры", и намерена оставить их на постоянной основе. Министр сообщил, что раньше ОТРК доставляли для проведения учений, однако теперь предполагается "размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".
Президент страны Даля Грибаускайте заметила, что "это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", сообщал портал DELFI.
В штабе Балтийского флота России отказались комментировать информацию о размещении под Калининградом комплексов "Искандер". Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов тогда подтвердил размещение комплексов "Искандер" "Интерфаксу" так: "Разместили мы, и что теперь?" Он уточнил, что это стало ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях.
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