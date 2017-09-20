Первым об инциденте сообщил сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru, отметив, что во время учений "Запад-2017" 17 или 18 сентября на полигоне "Лужский" вертолет Ка-52 из-за сбоя в управлении ударил ракетой по зрителям. Отмечалось, что "сгорели два автомобиля, а два человека получили травмы".

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) ответили, что никаких происшествий 18 сентября не было зафиксировано, а "все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" — намеренная провокация или чья-то персональная глупость".

При этом в пресс-службе ЗВО признали, что на видеокадрах зафиксирован случай, произошедший "в другой период времени", когда экипажи вертолетов армейской авиации "отрабатывали упражнение по поражению наземных целей". "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — пояснил представитель ЗВО.

Позже выяснилось, что самопроизвольный пуск ракеты произошел на полигоне Лужский 16 сентября. Собеседник газеты "Коммерсантъ", близкий к штабу ВКС РФ, сообщил, что группа вертолетов взлетела с аэродрома Пушкин в Ленинградской области. Два вертолета К-52 должны были выполнить зачетный полет пары на выполнение боевых задач, при выполнении третьего захода на боевом курсе при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух-земля".

По данным источника, вертолеты в это время находились на высоте около 50 метров и летели со скоростью 200 км в час. Ведущим пары, по информации газеты, были подполковник Смахтин, ведомым — старший лейтенант Волчков. ​После схода ракеты Волчков доложил руководителю полетов на полигоне о происшествии и получил команду вернуться на место взлета. Смахтин и Волчков отстранены от полетов до выяснения всех причин инцидента.

На земле получили легкие ранения три человека (все — военнослужащие) и повреждены две машины: на фотографиях с места ЧП видно, что осколки С-8 прошили металлические корпуса стоявших рядом армейского фургона и бронеавтомобиля.

По данным "Коммерсанта", для установления обстоятельств ЧП создана специальная комиссия, состоящая из представителей Минобороны и авиационной промышленности. По словам источников, самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета: участники расследования установили, что НАР вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Будут проведены дополнительные экспертизы.

Через два дня на полигон "Лужский" прибыл президент Владимир Путин. По словам близкого к Генштабу ВС РФ источника, ЧП не сказалось на ходе учения "Запад-2017".