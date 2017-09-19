Сегодня СМИ сообщили о том, что на очередном этапе российско-белорусских военных учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52, боевые снаряды попали в местность, где находились зрители, есть раненые. Об этом сообщил сайт 66.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, вертолеты выполняли очередное задание, когда ракеты сбились с цели и попали в толпу людей, сообщает newsru.com

Сообщалось, что в результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы от осколков и госпитализированы.

На учениях «Запад 2017» боевой вертолёт случайно дал залп ракетами по зрителям, два человека пострадали pic.twitter.com/ymoLjzeLNb

— CIT (@CITeam_ru) September 19, 2017

Видео с последствиями на земле от случайного залпа ракетами вертолёта во время учений «Запад 2017» pic.twitter.com/Fkj499FdGK

— CIT (@CITeam_ru) September 19, 2017

"Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - добавил собеседник сайта. При этом отметим, что никакой информации в прессе по поводу данного ЧП до сих пор не было, хотя, по словам источника, ЧП произошло еще "вчера или позавчера".

В свою очередь, министерство обороны России заявило, что обстрела зрителей на учениях "Запад-2017" не было, а запечатленный на видео инцидент произошел в другое время и в другом месте, передает «Интерфакс».

"Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжело раненных — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — сообщили в округе.

По данным минобороны РФ, никаких происшествий на военных учениях России и Беларуси не было. Эпизод, о котором пишут СМИ, связан с тем, что "экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — сообщили в округе.

Журналисты утверждают, что они не провокаторы

Портал, который сообщал об инциденте, писал, что все произошло 17 или 18 сентября, видео происшествия журналисты получили от очевидцев.

Главный редактор портала 66.ru Богдан Кульчицкий рассказал подробности того, как видео попало к ним. "У нас на сайте есть кнопка "сообщить новость". Потратили мы на то, чтобы доказать, что это было именно во время учений, полдня", — рассказал он.

По его словам, тот, кто снял видео, не был случайным зевакой: "Случайных людей в месте, где сконцентрировано столько боевых машин, быть не может. Это не какие-то барышни с зонтиками. И когда сам оператор падает на землю, видно, что он в камуфляже".

Богдан обратился в эфире Дождя к российскому Министерству обороны: "Дорогое Министерство обороны, мы не провокаторы! Мы просто парни из Екатеринбурга, которые нашли эту новость и разместили ее у себя на сайте".

В Западном военном округе заявили, что за эпизодом учения "Запад-2017" 18 сентября наблюдали "сотни российских и иностранных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 государств", отмечает телеканал "Дождь".

Сообщалось, что на полигон "Лужский" для наблюдения за маневрами прибыли журналисты, в том числе из-за рубежа.

18 сентября, Лужский полигон посетил президент РФ Владимир Путин, который наблюдал за ходом маневров и выслушал пояснения главы Генштаба РФ.

По мнению СМИ, вероятнее всего, инцидент на полигоне произошел незадолго до визита В.Путина.

На сайте Минобороны РФ сообщений о происшествиях во время учений "Запад-2017" нет.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября в Беларуси, а также на трех российских полигонах. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих.